Más deserciones en el mercadillo navideño coruñésContenedores con tarjeta para la ropa y el aceiteLas demandas de los coruñeses: farolas y acerasEl tiempo en A Coruña para NocheviejaLucas Pérez, en el Leganés
Al menos cuatro personas atrapadas tras un alud en Panticosa

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña trabaja en el rescate en el pico oscense de Tablato, a unos 2.700 metros de altitud

Imagen de archivo de un rescate en el collado de Aísa este pasado fin de semana.

Imagen de archivo de un rescate en el collado de Aísa este pasado fin de semana. / GUARDIA CIVIL

Redacción

Zaragoza

Un alud en el entorno del balneario de Panticosa, en el pico Tablato, en Huesca, ha dejado al menos cuatro personas atrapadas a unos 2.700 metros de altitud. En la zona están trabajando efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) después de que el 112 haya recibido el aviso sobre las 13.00 horas. Al parecer, otras dos personas han resultado ilesas y han podido liberarse de la avalancha que se ha producido el mediodía de este lunes 29 de diciembre.

Desde la Guardia Civil han informado que se ha activado al Greim de la provincia de Huesca aunque han precisado que desconocen el alcance de lo sucedido. Pero en el Gobierno de Aragón han confirmado que hay cuatro personas atrapadas a casi 3.000 metros de altura, en el entorno del balneario de Panticosa.

