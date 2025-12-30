La crisis del Gordo de Navidad no cesa en Villamanín: el Ayuntamiento sale al paso de la polémica y pide al pueblo "seguir siendo un ejemplo de comunidad unida"

Lo ocurrido en Villamanín de la Tercia (León) desde hace más de una semana por la ya conocida como crisis del Gordo de Navidad tiene muy preocupado al Ayuntamiento. Desde el mismo han transmitido un comunicado en el que manifiestan su "pesar por la situación que se está viviendo en el municipio y por la repercusión que estos hechos están teniendo en la imagen pública del pueblo, una imagen que no representa el sentir ni los valores de convivencia que siempre han caracterizado a Villamanín".

Lo cierto es que este pequeño pueblo de la montaña leonesa lleva en un sinvivir desde el pasado 22 de diciembre, cuando el sorteo de Navidad regó con una lluvia de millones el núcleo gracias al primer premio, vendido en papeletas de la Comisión de Fiestas. Pero días después todo tornó en un gran disgusto al conocerse que se habían vendido más papeletas de las que tenían respaldo por los décimos. Todo un talonario de más que ha provocado un desfase de 4 millones de euros que ahora la Comisión de Festejos trata de cubrir con una quita de los premiados (hablan de 3.000 euros por boleto, aunque no está claro) y de ellos mismos, que aportarían unos 2 millones.

EN IMÁGENES: Tenso silencio en Villamanín tras el premio envenenado del Gordo de Navidad y los cuatro millones que faltan / Mariola Riera

Preocupación y malestar

Todo está por ver y qué pasará, ya que todos los agraciados deberían aceptar tal acuerdo. Aunque se antoja difícil. Lo único claro es que el pueblo está dividido. Así las cosas en el Ayuntamiento, que dirige el alcalde Álvaro Barreales (PP), han querido emitir un comunicado para explicar lo ocurrido: "Somos conscientes de la preocupación y el malestar que esta circunstancia puede estar generando entre vecinos y personas implicadas. Las participaciones de Lotería a las que se hace referencia han sido gestionadas por la Comisión de Fiestas, un grupo de vecinos que, de carácter voluntario, actúa de forma independiente y sin vinculación con el Ayuntamiento. No obstante, desde el Ayuntamiento consideramos prioritario preservar la convivencia vecinal y contribuir a que la situación pueda resolverse de la mejor manera posible".

El Ayuntamiento ha ofrecido su colaboración, dentro de sus posibilidades "facilitando el diálogo y poniendo a disposición espacios municipales si ello puede ayudar a alcanzar una solución. Agradecemos la comprensión y el respeto que están mostrando los vecinos en estos momentos, y confiamos en que Villamanín pueda superar esta situación y seguir siendo un ejemplo de comunidad unida".