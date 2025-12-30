La Fundación María José Jove atiende a casi 200 mujeres con su programa 'Madres'

La Fundación María José Jove ha atendido este año a un total de 184 mujeres a través de su programa 'Madres', una iniciativa dirigida a apoyar a mujeres con hijos e hijas a su cargo que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social.

"En este 2025, el proyecto ha incrementado su alcance territorial, consolidándose como un recurso de referencia en Galicia", expone la entidad.

El programa 'Madres', que ha contado este año con el respaldo de la Fundación Iberdrola España y de la Xunta de Galicia, se desarrolló en diferentes localidades de las cuatro provincias gallegas.

En concreto, se atendieron 82 mujeres en A Coruña, 40 en Vilalba (Lugo), 31 en Pontevedra y 31 también en O Barco de Valdeorras (Ourense).

Las participantes, derivadas por los departamentos de servicios sociales, ONG, centros de atención primaria, centros de orientación familiar o de unidades de salud mental, reciben una atención integral destinada a reducir el riesgo de desestructuración y mejorar el nivel de ajuste sociofamiliar.

El objetivo del programa es mejorar la capacitación profesional y la empleabilidad de las mujeres participantes, contribuir a cubrir las necesidades básicas de sus familias, reducir el riesgo de pobreza y promover el bienestar personal, social, familiar y laboral de las madres.

"Así, a lo largo de este año, las mujeres participantes han adquirido nuevas herramientas para desenvolverse con mayor seguridad en su entorno personal, familiar y laboral". "Además, la intervención ha favorecido la creación de una red de apoyo social que proporciona acompañamiento emocional, soporte en la crianza y espacios de confianza que refuerzan la cohesión grupal", explica la Fundación.