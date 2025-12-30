Guía para una Nochevieja segura: lo que recomiendan los médicos para evitar sustos

Cada Navidad, las comidas copiosas, el consumo de alcohol y las celebraciones multitudinarias elevan los riesgos de atragantamientos, intoxicaciones y accidentes, lo que provoca un aumento de la atención hospitalaria urgente en fechas destacadas como Nochevieja.

La vicepresidenta de enfermería de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), Carmen Casal, explica a EFE que durante la última noche del año el ambiente en los servicios de urgencia se parecen "a cuando hay un evento deportivo importante en España" con grandes "picos de atención puntuales".

Durante las primeras horas de la madrugada puede haber una disminución de pacientes, ya que tras las uvas algunos vuelven a sus casas o van a las fiestas, pero se produce "un ‘boom’ a las cinco o seis de la mañana, cuando la gente regresa de los sitios donde ha estado toda la noche", indica la profesional sanitaria.

Casal señala que las causas de atención médica más comunes en Nochevieja son los atragantamientos, las indigestiones o las agresiones y accidentes "producidos por ingesta de tóxicos como el alcohol", de tráfico pero también de otro tipo, como "una simple caída".

"Si estamos en contacto con esas sustancias, la casuística es mayor", asegura la enfermera, y añade que el perfil más frecuente en la última noche del año son jóvenes, que "llegan a unos límites insospechados de consumo" y a edades cada vez más tempranas, lo que acrecienta los accidentes.

Pero recuerda que a las urgencias siguen llegando patologías habituales de cualquier fecha del año -como pacientes con insuficiencia respiratoria o con problemas cardíacos, entre otros- y las más habituales en estas fechas como la gripe o covid.

Atragantamientos, ruido y peligros para los más pequeños

Expositor con uvas en una frutería de un mercado de abastos. / EP

Los atragantamientos son uno de los mayores riesgos de estas fechas, asociados al consumo de alimentos típicos como uvas, frutos secos, mantecados, caramelos o trozos grandes de carne, que se producen habitualmente en conversaciones en la mesa o con la presencia de niños pequeños manipulando objetos.

En esta situación "la supervivencia del paciente depende de una actuación rápida y adecuada", afirma el doctor Luis Ayala, especialista de urgencias del Hospital Quirónsalud de Málaga, quien advierte de que una obstrucción de la vía aérea "puede derivar en una parada cardiorrespiratoria en pocos minutos".

Animarle a toser sería el primer paso, pero cuando no es posible, se recomienda alternar cinco golpes en la espalda entre hombros y omóplatos, con cinco compresiones abdominales (maniobra de Heimlich o abrazar desde atrás a la altura del esternón) hasta que se resuelva el atragantamiento o llegue ayuda sanitaria.

La asfixia resulta especialmente mortal en menores de 5 años por lo que los pediatras aconsejan no ofrecerles caramelos, ni uvas enteras y sustituirlas por gusanitos de maíz o partirlas en trozos.

Ante un atragantamiento infantil, el doctor Ignacio Manrique, coordinador del Comité de Soporte Vital de la Asociación Española de Pediatría, desaconseja prácticas como "levantar al niño por los pies" o introducir los dedos en la boca para extraer el objeto, puesto que puede "empujarlo más profundamente y causar lesiones".

Se debe seguir un protocolo similar a los adultos pero adaptando la fuerza y colocándose a la altura del niño, menos en bebés que no se recomienda la maniobra de Heimlich.

Además, la exposición puntual pero intensa al ruido de la pirotecnia, los petardos y la música a alto volumen puede provocar daños auditivos, con efectos que no siempre se perciben de forma inmediata, especialmente entre adolescentes y jóvenes, alerta la Federación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS). quiero