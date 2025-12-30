Un millón de gallegos admiten que el dolor interfiere en su actividad diaria

Desde lumbalgias a ciáticas pa- sando por artritis, migrañas o el derivado de procesos oncológicos, entre muchos otros. El dolor tiene mil caras y en Galicia casi podría decirse que tiene un millón porque rondan esa cifra los gallegos de 15 o más años que declaran que, en mayor o menor medida, no solo conviven con él, sino que llega a suponer algún grado de interferencia con sus actividades cotidianas. En algunos casos incluso puede resultar incapacitante, como reconoció el Gobierno con la menstruación, al ofrecer a las mujeres que sufren dismenorrea la posibilidad de acogerse a una baja temporal.

Lo que la Consellería de Sanidade define como «una experiencia emocional desagradable y asociada a diferentes patologías físicas o psicológicas que nos avisa de que algo va mal y requiere atención» es un compañero habitual y una injerencia vital —analizando las cuatro semanas previas— para casi la mitad de los gallegos, especialmente para las mujeres. En concreto, según permite constatar la Encuesta de Salud de España 2023, publicada este año por el Instituto Nacional de Estadística (INE), apenas un 55 por ciento de la población mayor de 15 años responde «nada» cuando se le pregunta «durante las 4 últimas semanas, hasta qué punto el dolor afectó a sus actividades cotidianas».

El resto, un 44,82%, asegura que sí percibe los efectos sobre su vida, desde los que declaran que «poco» (uno de cada cinco encuestados), al uno de cada diez (un 11,2%) que matiza que interfiere «moderadamente» en sus actividades del día a día y al casi 13,7 por ciento restante que asegura que esa repercusión es «bastante» o «mucha». Entre las mujeres, la cifra de quienes viven sin notar los efectos del dolor desciende a un 45%, mientras que entre los varones son muchos más los que no refieren molestias: dos de cada tres. Con ese casi 45% de ciudadanos, en general, al margen del sexo, advirtiendo de esa intromisión del dolor en sus vidas en mayor o menor grado, los gallegos serían los segundos de España que más declaran verse en esa tesitura, solo superados por sus vecinos asturianos, entre los que manifiestan sufrir de esa incidencia el 49 por ciento con 15 o más años. Si solo se tiene en cuenta a los que declaran los mayores grados de injerencia («bastante» y «mucho»), con el 13,7% citado son los gallegos los que encabezan el ranking.

Igualmente Galicia (10,17%) y Asturias (101,6%), aunque esta vez superadas por La Rioja (10,83%) están entre las comunidades que concentran más personas que afirman haber padecido en las cuatro semanas previas a la encuesta un dolor de tipo «severo» o «extremo», mientras que para casi una cuarta parte de los gallegos el sufrimiento sería «moderado» y, para otros tantos, «leve» o «muy leve». La encuesta ofrece datos autodeclarados de dolencias crónicas, como migraña, o dolores de cabeza frecuentes, que afectarían a casi 16 de cada cien gallegos, los segundos que más (tras los asturianos). En otras dolencias crónicas o de larga duración, como los dolores de espalda crónicos cervicales (26%) y los lumbares (31%), los gallegos ocupan el podio.

Asturias y Galicia ocupan también el primer y tercer puesto, respectivamente, en el listado de las comunidades más envejecidas. La edad va asociada, según especialistas, a una mayor cronicidad de patologías y a más dolores. En lo que respecta a medicamentos para el dolor, la Encuesta de Salud cifra en 936.000 los gallegos mayores de 15 años que admiten haberse tomado algún fármaco para calmarlo en las dos semanas previas al sondeo. Dos de cada tres son mujeres, la misma proporción que la de quienes asegurar notar y más los efectos del dolor en su vida.