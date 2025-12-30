Recuperan el cadáver de la hija de la española que naufragó en Indonesia

Los equipos de rescate de Indonesia encontraron este lunes los restos sin vida de uno de los cuatro españoles desaparecidos —un adulto y tres menores— desde el pasado viernes por el naufragio de un barco turístico en el este del archipiélago. La víctima mortal es la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio, confirmaron por separado la familia de la fallecida y los equipos de rescate.

Fue un residente de la isla de Serai quien vio un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco donde viajaban los españoles, según un comunicado de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate.

Una lancha de los equipos de rescate llegó a la zona para recoger el cadáver y trasladarlo hasta el puerto de la localidad de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo y donde esperaba una ambulancia para llevarlo a un hospital de la región.

Las familias de los cuatro desaparecidos lamentaron confirmar en un comunicado el fallecimiento de uno de los tres menores, al tiempo que pidieron que, en la medida de lo posible, se preserve su identidad. Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente. Las familias de los desparecidos han rogado «una oración por todos ellos». «En estos momentos de indescriptible dolor, solicitamos que se mantenga la consideración y respeto a la intimidad de nuestras familias», han reclamado, al tiempo que han agradecido todo el apoyo que están recibiendo, tanto en España como en Indonesia. Al accidente ocurrido en la noche del pasado viernes cerca de la isla de Padar también sobrevivió una hija de Ortuño; junto a cuatro miembros de la tripulación del barco y un guía turístico, todos de nacionalidad indonesia.