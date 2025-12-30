Tres muertos y un herido tras un alud cerca del balneario de Panticosa, en Huesca

Un alud en el entorno del balneario de Panticosa, en la cara oeste del pico Tablato (Huesca), ha dejado tres muertos, dos hombres y una mujer, y una mujer con hipotermia y varios golpes a unos 2.700 metros de altitud mientras practicaban esquí de montaña. En el incidente, otros dos varones salieron ilesos y se libraron de la avalancha, siendo ellos los que dieron la alerta al 112. La mujer herida, por su parte, fue trasladada al hospital San Jorge de Huesca en el helicóptero del 112.

Según comunicó el director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, el grupo de seis personas procedía del País Vasco y, tras las primeras horas, se confirmó que uno de los fallecidos es Jorge García Dihinx, médico pediatra en el hospital San Jorge de Huesca, experto en Gastroenterología y Nutrición y una persona muy conocida en el mundo de la montaña. De hecho, hace años que puso en marcha el blog La Meteo que Viene, donde hasta el pasado 25 de diciembre compartía partes de nieve y tiempo en el Pirineo, además de escribir también noticias salud, llegando a ser galardonado en 2013 como el Mejor Blog de Montaña de España. El aragonés, de 55 años, también participaba habitualmente en charlas o actividades formativas, además de ser autor de varios libros de rutas de esquí de montaña. Su fallecimiento ha causado fuerte conmoción tanto en el mundo del montañismo de Aragón como el entorno sanitario, especialmente en el hospital San Jorge, donde trabajaba.

El alud que le costó la vida al facultativo, junto a otro hombre y una mujer, se produjo fuera de pistas, en un entorno de alta montaña. Según detalló Miguel Ángel Clavero, «cuando se produce un alud la cantidad de nieve no es muy grande, pero se rompe una placa y arrastra todo ladera abajo. Es el típico alud de invierno, de días de frío, nevada... se forman así las placas en láminas. Cuando una de ellas rompe, arrastra a las otras y arrastra todo».

En la zona del accidente trabajaron efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Panticosa, Jaca y Huesca, así como la Unidad Aérea de Huesca, después de que el 112 hubiera recibido el aviso sobre las 13.00 horas.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, canceló su agenda y se trasladó a Panticosa, lo cual comunicó en su cuenta de X (antes Twitter), manifestando que se encontraba «conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en Panticosa». Por su parte, la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, se mostró «muy pendiente» por lo sucedido y, a través de sus redes sociales, aseguró que está en contacto con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, quien también se desplazó hasta Panticosa y afirmó que «una de las personas ilesas nos ha dado la ubicación muy exacta. En el rescate se han empleado medios del Greim, apoyados por guías caninos y el helicóptero, y se está ya contactando con las familias», lanzando además un mensaje de «precaución» en la montaña.

Desde el Balneario de Panticosa lamentaron también el trágico suceso y se pusieron a disposición de las autoridades competentes para cualquier colaboración, comunicando a través de sus redes sociales que el suceso no afectaba a la carretera de acceso ni a la actividad habitual del Balneario.