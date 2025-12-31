Nochevieja en Galicia: El ocio nocturno gallego prevé facturar once millones de euros

El sector del ocio nocturno de Galicia prevé facturar cerca de 11 millones de euros durante la Nochevieja, lo que supone un aumento del 2,7% respecto al año anterior, según los datos de un estudio realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos. El informe indica que el sector afronta la última noche del año con perspectivas favorables y de crecimiento económico, ya que el 72,7% de los establecimientos esperan igualar o mejorar los resultados de facturación del año anterior. En cuanto al perfil del público, el 54,5% tendrá entre 20 y 30 años; el 36,4% entre 30 y 40 años y el 9,1% entre 40 y 50 años. También aumenta la diversificación de la fiesta, pues el 18,2% abrirá por la tarde, el mismo porcentaje que programará espectáculos culturales o propuestas especiales.

En cuanto a la música, la opción mayoritaria será la programación habitual con DJ residentes, elegida por el 63,6% de los locales. Un 18,2% apostará por un repaso a los mejores temas musicales de la historia, mientras que otros ofrecerán sesiones especiales de los éxitos del año. Por su parte, A Coruña será capital española de la vida nocturna 2026 a partir del 1 de enero, por lo que toma el relevo de Toledo en 2025. Incluirá un programa de actos, con el evento central de la Segunda Conferencia Nacional del Ocio nocturno y la gala de entrega de los premios Recicla la Noche, que tendrán lugar los días 19 y 20 de mayo.