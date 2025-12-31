El Quirón de A Coruña, mejor hospital privado de Galicia
A Coruña
El Hospital Quirónsalud A Coruña ha sido designado, por tercer año consecutivo, como mejor hospital privado de la comunidad por el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025, publicado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGA). También está cuarto en el ranking general, detrás del Chuac, el Clínico de Santiago y el Chuvi. Para la elaboración de este análisis, se han realizado 2.300 encuestas a profesionales del ámbito de la salud en España, procedentes de distintos hospitales. El índice tiene en cuenta variables como el personal altamente cualificado; la inversión en infraestructura hospitalaria y en tecnología; el alto nivel científico o la atención al paciente.
