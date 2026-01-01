Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coral, la primera gallega de 2026: una bebé nacida en Ourense

El segundo bebé nacido en Galicia en las primeras horas de este 1 de enero fue otra niña nacida en Vigo, Valeria, y el tercer gallego nacido en este día de año nuevo es un niño, Lucan Mikiel, que ha nacido en el hospital de A Mariña

Coral, primera bebé nacida en Galicia en 2026, con sus padres y el personal médico y sanitario del Hospital de Ourense.

Coral, primera bebé nacida en Galicia en 2026, con sus padres y el personal médico y sanitario del Hospital de Ourense. / Xunta de Galicia

RAC

Coral Conde Cid es la primera bebé nacida en Galicia nada más comenzar 2026. El nacimiento tuvo lugar a las 00.00 horas en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, según informa la Consellería de Esta bebé, la primera gallega del año, ha nacido con un peso de 2,900 kg y es hija de Iria Andrea Cid y Yago Conde. Los padres posaron con la pequeña en el hospital tras el parto y también se fotografiaron con el personal médico y sanitario del centro hospitalario ourensano.

El segundo bebé nacido en Galicia en los primeros minutos de 2026 es otra niña, Valeria, que vino al mundo en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a las 00,38 horas. Es hija de Purificación y Julián y ha pesado 3,880 kg.

Y el tercer bebé nacido en Galicia en este recién estrenado año nuevo es un niño de nombre Lucan Mikiel Moreira que nació a las 00,49 horas en el Hospital Público da Mariña. Es hijo de Gilsa Pereira y pesó 3,300 kg.

