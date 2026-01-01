Coral, la primera gallega de 2026: una bebé nacida en Ourense
El segundo bebé nacido en Galicia en las primeras horas de este 1 de enero fue otra niña nacida en Vigo, Valeria, y el tercer gallego nacido en este día de año nuevo es un niño, Lucan Mikiel, que ha nacido en el hospital de A Mariña
Coral Conde Cid es la primera bebé nacida en Galicia nada más comenzar 2026. El nacimiento tuvo lugar a las 00.00 horas en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, según informa la Consellería de Esta bebé, la primera gallega del año, ha nacido con un peso de 2,900 kg y es hija de Iria Andrea Cid y Yago Conde. Los padres posaron con la pequeña en el hospital tras el parto y también se fotografiaron con el personal médico y sanitario del centro hospitalario ourensano.
El segundo bebé nacido en Galicia en los primeros minutos de 2026 es otra niña, Valeria, que vino al mundo en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a las 00,38 horas. Es hija de Purificación y Julián y ha pesado 3,880 kg.
Y el tercer bebé nacido en Galicia en este recién estrenado año nuevo es un niño de nombre Lucan Mikiel Moreira que nació a las 00,49 horas en el Hospital Público da Mariña. Es hijo de Gilsa Pereira y pesó 3,300 kg.
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Cuatro gallegos recurren cada día a los juzgados para liberarse de sus deudas
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- San Silvestre A Coruña 2025: horario, recorrido y cortes de tráfico
- Este será el precio del autobús urbano en A Coruña en 2026
- La hoja de ruta del Deportivo en el mercado tras los fichajes de Ferllo y Adrià Altimira
- Fallece Pepe Vázquez, de la Taberna O'Secreto, en A Coruña
- Viaje a los orígenes de 'Zaka': «La mejor cualidad de Eddahchouri siempre ha sido el trabajo»