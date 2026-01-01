Coral, la primera gallega de 2026: una bebé nacida en Ourense

Coral Conde Cid es la primera bebé nacida en Galicia nada más comenzar 2026. El nacimiento tuvo lugar a las 00.00 horas en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, según informa la Consellería de Esta bebé, la primera gallega del año, ha nacido con un peso de 2,900 kg y es hija de Iria Andrea Cid y Yago Conde. Los padres posaron con la pequeña en el hospital tras el parto y también se fotografiaron con el personal médico y sanitario del centro hospitalario ourensano.

El segundo bebé nacido en Galicia en los primeros minutos de 2026 es otra niña, Valeria, que vino al mundo en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a las 00,38 horas. Es hija de Purificación y Julián y ha pesado 3,880 kg.

Y el tercer bebé nacido en Galicia en este recién estrenado año nuevo es un niño de nombre Lucan Mikiel Moreira que nació a las 00,49 horas en el Hospital Público da Mariña. Es hijo de Gilsa Pereira y pesó 3,300 kg.