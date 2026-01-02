Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de una mujer en Madrid

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un varón como presunto responsable de un delito de homicidio ocurrido en el madrileño distrito de Villaverde, informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 31 de diciembre, cuando el Grupo V de Homicidios tuvo conocimiento del hallazgo de una mujer precipitada en el distrito de Villaverde. Tras una Inspección Técnico Policial por parte del DEVI de Policía Científica, los investigadores han efectuado diversas averiguaciones y han procedido a la detención de este individuo —de nacionalidad nigeriana y de 45 años de edad— en fecha 31 de diciembre como presunto responsable de un delito de homicidio.

La mujer presuntamente asesinada tenía 26 años y en un momento de la madrugada del 31 cayó desde el piso 11 de un bloque de viviendas en el distrito madrileño de Villaverde.

Por otra parte, un joven de 19 años fue detenido por la presunta muerte con arma blanca de su padre durante una discusión en el municipio riojano de Fuenmayor. El asesinato estaba relacionado, al parecer, con un episodio de violencia de género.

Según ha informado la Guardia Civil en La Rioja en una nota, el padre, de 54 años, falleció de forma violenta. Más miembros de la familia estaban en el domicilio.