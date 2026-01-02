Estilismo de Boiro en las ‘Badaladas’ de TVG

Desde que Cristina Pedroche comenzó a presentar las campanadas de Nochevieja en Antena 3, uno de los rituales del 31 de diciembre en muchos hogares del país es el de comentar los estilismos elegidos por las y los presentadores para despedir el año comiendo las doce uvas.

Más discretos, y sin duda más elegantes, son los atuendos que suelen elegir las y los presentadores gallegos con los que la TVG da la bienvenida al nuevo año. En esta ocasión, los encargados de acompañar a la audiencia gallega para recibir al 2026 fueron Arturo Fernández, Eva Iglesias, Aitana del Mar y Eddy Insua, que desafiaron las bajas temperaturas en la Praza do Obradoiro con estilismos glamurosos y propios de una noche tan especial.

Tanto Eva Iglesias como Aitana del Mar confiaron su vestuario al experto ojo de la estilista Loli Calo, que desde hace 25 años regenta Tul Novias en Boiro. La rianxeira Eva Iglesias se decantó por un vestido de Lorena Formoso, una diseñadora gallega afincada en Madrid. La cantante y presentadora llevó un vestido en color dorado de cristales, rodeado de un lazo de terciopelo negro y capa asimétrica del mismo tejido.

Para Aitana del Mar era su primera experiencia con Tul Novias, pero de Nicolás Montenegro, que se desplazó a Galicia desde Sevilla para trabajar en el atuendo de la comunicadora viguesa que desde hace unos meses copresenta Luar con Xosé Ramón Gayoso. El diseñador sevillano probó el día 26 de diciembre el vestido a Aitana, de grandes lentejuelas blancas, escote halter, espalda al aire y silueta de sirena.

También los presentadores del Especial Badaladas de TVG lucieron estilismos específicamente pensados para la ocasión. Arturo Fernández lució total look de Zara en color negro, con americana cruzada de solapa ancha y pajarita negra, mientras que Eddy Insua optó por un sobrio esmoquin de David Sotoca Sastrería.