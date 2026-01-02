Fallece otro montañero por un alud en los Pirineos
La Guardia Civil halló el cadáver en el valle de Bielsa sepultado a metro y medio bajo la nieve
Iván R./Ana Lahoz
Nueva tragedia en el Pirineo oscense tras otra avalancha de nieve mortal apenas 48 horas después de que tres expertos esquiadores murieran el lunes en el pico Tablato (Panticosa). Un montañero zaragozano de 54 años falleció el día de Nochevieja tras quedar atrapado por un alud en la zona de la Punta del Cau (Tella-Sin), a unos 2.500 metros de altitud en el valle de Bielsa.
Fue un compañero de expedición, un madrileño de 46 años, quien dio el aviso al 112 tras resultar ileso de este fatal suceso, por lo que descendió hasta el refugio de Urdiceto. En torno a las 19.40 horas, ya de noche, la Guardia Civil y los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) tuvieron que caminar unas tres horas hasta el punto exacto en el que tuvieron lugar los hechos este 31 de diciembre. Hallaron el cadáver a metro y medio de profundidad.
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Cuatro gallegos recurren cada día a los juzgados para liberarse de sus deudas
- Loureda dice adiós al «pan de siempre»: «Tuvimos mucho apoyo de grandes expertos y hasta recibimos una llamada de la BBC»
- San Silvestre A Coruña 2025: horario, recorrido y cortes de tráfico
- Este será el precio del autobús urbano en A Coruña en 2026
- San Silvestre A Coruña 2025: la carrera popular de fin de año suma deporte y diversión
- Los bomberos de A Coruña rescatan a una persona encerrada en un baño público
- La hoja de ruta del Deportivo en el mercado tras los fichajes de Ferllo y Adrià Altimira