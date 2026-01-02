Fallece otro montañero por un alud en los Pirineos

Nueva tragedia en el Pirineo oscense tras otra avalancha de nieve mortal apenas 48 horas después de que tres expertos esquiadores murieran el lunes en el pico Tablato (Panticosa). Un montañero zaragozano de 54 años falleció el día de Nochevieja tras quedar atrapado por un alud en la zona de la Punta del Cau (Tella-Sin), a unos 2.500 metros de altitud en el valle de Bielsa.

Fue un compañero de expedición, un madrileño de 46 años, quien dio el aviso al 112 tras resultar ileso de este fatal suceso, por lo que descendió hasta el refugio de Urdiceto. En torno a las 19.40 horas, ya de noche, la Guardia Civil y los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) tuvieron que caminar unas tres horas hasta el punto exacto en el que tuvieron lugar los hechos este 31 de diciembre. Hallaron el cadáver a metro y medio de profundidad.