Con solo 6 años, Martí puso días atrás a su madre contra las cuerdas. «Biel y Bernat me han dicho a la hora del comedor que los Reyes son los padres; búscalo en el móvil», dijo, enfadado, a la salida de la escuela. Tras tragar saliva, Alba respondió a su hijo mayor que no tenía que hacer caso de todo lo que le decían los niños en el cole.

La respuesta no convenció a Martí, que insistió. «Bueno, pues pregúntaselo a ChatGPT, a ver qué dice». Sudor frío. «Si no tienes que creer todo lo que oyes en el cole, menos lo que dice ChatGPT», intentó esquivar la embestida. «Vale, pero pregúntaselo igualmente; las otras cosas que tú buscas sí te las crees». La madre sonrió y, por un instante, maldijo haber educado tan bien a su hijo.

Alba no está sola. Martí tampoco. Ni Biel ni Bernat. A lo evidente que resulta las tiendas abarrotadas cada diciembre, la gente acarreando bolsas y rollos de papel de regalo y los inoportunos comentarios de la tía abuela, a la magia de la Navidad se le ha sumado otro peligroso enemigo: saber que los padres tienen siempre un móvil en la mano en el que encuentran absolutamente todas las respuestas.

Pese a que hace ya un año, en diciembre de 2024, el comité de especialistas convocado por el Ministerio para trazar un plan de protección infantil digital recomendaba a los padres de los niños menores de 6 años no usar pantallas en su presencia, quien esté libre de culpa que tire la primera piedra.

Alba está siempre ahí, pero no es perfecta y usa el móvil probablemente demasiado en presencia de Martí, con lo que el pequeño sabe que ese aparato es capaz de encontrar en segundos la letra de la última canción de Aitana. ¡Cómo no va a saber lo de los Reyes!

La parte positiva del dominio del móvil de esta madre milenial es que, rápida de reflejos, es conocedora de la importancia del prompt y sabe hacerle a ChatGPT la pregunta correcta. «Hola, ChatGPT, soy Martí y tengo 6 años. En el cole me han dicho que los Reyes son los padres, ¿es verdad?».

«Hola, Martí. Gracias por contármelo. Hay una cosa importante que debes saber: los Reyes Magos son una historia muy especial y mágica que se cuenta desde hace muchísimos años. A mucha gente le gusta vivirla como si fuera real, porque proporciona ilusión, alegría y ganas de compartir. También es verdad que los padres y las madres ayudan para que esa magia: preparan los regalos, escriben las notas y cuidan de que todo salga bien. Lo hacen porque quieren mucho a sus hijos y les encanta verles sonreír», responde ChatGPT.

Alba lee a su hijo y se salta la parte del «como si fuera real» y pone énfasis en que «la magia de los Reyes existe» y en que «a los padres les encanta ver sonreír a sus hijos». Por este año, Alba convence a Martí. Otra cosa es cuando la propia criatura coge el móvil directamente.