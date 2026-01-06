El arzobispo traslada a León XIV una invitación oficial para visitar Santiago

Apenas 48 horas después de que fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) apuntasen a una posible visita del papa León XIV a España en junio de 2026, el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández, se reunió este lunes, en audiencia privada, con el sumo pontífice en el Palacio Apostólico del Vaticano. El encuentro fue «muy cordial», y el prelado compostelano aprovechó la ocasión para trasladar una invitación oficial a León XIV para que visite la capital gallega con motivo de la celebración del Año Santo 2027.

Además, monseñor Prieto compartió con el Papa el récord de peregrinos que se registró el año pasado en el Camino de Santiago, tras la entrega de más de 530.000 compostelas, y le presentó las líneas fundamentales del proyecto pastoral para el próximo Año Santo.

Esta no es la primera vez que el arzobispo de Santiago saluda al papa León XIV. Ya el pasado 27 de agosto, en el marco de la peregrinación diocesana de la Archidiócesis de Santiago al Jubileo de la Esperanza, el prelado compostelano tuvo ocasión de saludar a Robert Francis Prevost al término de la audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI. Durante este encuentro, el arzobispo de Santiago invitó al Pontífice a «visitar Compostela en el Año Santo de 2027 y rezar ante la tumba del Apóstol». Con sus palabras, monseñor Prieto quiso transmitir también «la esperanza y la ilusión de toda la Iglesia diocesana ante la gran cita jubilar que ya se vislumbra en el horizonte», mientras que León XIV agradeció cordialmente la invitación.