‘Una batalla tras otra’ triunfa en los Critics Awards y ‘Sirat’ se va de vacío

Entrados en ese periodo del año en el que todos los premios de cine reciben la consideración de antesala de los Óscar, los Critics Choice Awards, los primeros galardones de 2026, sirvieron para elevar algunas películas y nombres a la categoría de grandes favoritos en la lucha por la estatuilla. Por encima de todos se alzó Una batalla tras otra, el filme de Paul Thomas Anderson, que se llevó los premios a la mejor película, a la mejor dirección y al mejor guion adaptado. Tres distinciones mayores que, tras sus nueve nominaciones a los Globos de Oro, afianzan las opciones de cara a los Óscar del filme basado en la novela Vineland de Thomas Pynchon. La producción española Sirat, de Oliver Laxe, que optaba a los premios a la mejor película internacional y al mejor sonido, se fue de vacío.

Más allá de ese corrosivo retrato de un país en guerra consigo mismo que es Una batalla tras otra, otros títulos recibieron también un importante impulso en la 31ª edición de los galardones que concede la asociación estadounidense de críticos de cine. Dos películas de género fantástico fueron las que más galardones recogieron, con cuatro cada una. Los pecadores, de Ryan Coogler, triunfó en las categorías de mejor reparto, mejor guion original, mejor música y mejor intérprete joven (Miles Caton), y Frankenstein, de Guillermo del Toro, se llevó los trofeos para el mejor diseño de producción, el mejor vestuario, el mejor maquillaje y el mejor actor de reparto (Jacob Elordi).

Los dos grandes vencedores en las categorías de interpretación fueron Jessie Buckley, elegida mejor actriz protagonista por su trabajo en Hamnet, y Timothée Chalamet, mejor actor principal por Marty Supreme. El premio a Amy Madigan como mejor actriz de reparto por su icónico papel de tía Gladys en la película de terror Weapons fue otra constatación del notable impacto comercial y crítico que tuvo el cine de género en 2025, una tendencia que podría consolidarse en las nominaciones para los Óscar, que se anunciarán el próximo 22 de enero.

Sirat se queda a las puertas

La película española Sirat optaba a dos galardones. En la categoría de mejor película internacional fue derrotada por la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, y en el apartado de mejor sonido, en el que el trabajo de Laia Casanovas había merecido una nominación, el premio fue a parar a F1: La película, de Joseph Kosinski, que se llevó también el trofeo al mejor montaje.

Dos victorias cosechó también el exitoso filme de Netflix Las guerreras K-pop, de Maggie Kang y Chris Appelhans, elegido mejor largometraje de animación y distinguido en la categoría de mejor canción original por Golden.

Otras películas con premio fueron Sueños de trenes (mejor fotografía), Avatar: fuego y ceniza (mejores efectos visuales), Misión Imposible: Sentencia final (mejor diseño de especialistas) y Agárralo como puedas (mejor comedia).

Las series

Y en cuanto a las series de televisión, The Pitt (HBO Max), el trepidante retrato de una jornada en el servicio de urgencias de un hospital de Pittsburgh, se hizo con los premios a la mejor serie dramática, el mejor actor protagonista (Noah White) y la mejor actriz secundaria (Katherine LaNasa). También brilló The Studio (Apple TV), la sátira sobre la industria de Hollywood, que se llevó los galardones a la mejor serie de comedia, el mejor actor de comedia (Seth Rogen) y el mejor actor secundario (Ike Barinholtz). La otra gran triunfadora fue Adolescencia, producción británica de Netflix, con cuatro galardones.