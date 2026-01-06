Cada gallego se juega unos 20 euros en el sorteo de la Lotería de ‘El Niño’

Cada gallego ha gastado una media de 19,67 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026, 90 céntimos más que la media de todos los españoles, que se sitúa en 18,77 euros por persona. Esto supone, a nivel estatal, 0,57 euros más que el año anterior, según la cifra de consignación por habitante de Loterías, recogida por Europa Press. En 2025, la consignación por habitante se fijó en 18,20 euros.

Por comunidades autónomas, la que ha gastado más por habitante este año es Asturias, con una media de 31,37 euros, seguida de Castilla y León (30,04 euros), La Rioja (28,17 euros), Comunidad Valenciana (26,17 euros), Cantabria (24,39 euros), País Vasco (23,82 euros), Aragón (23,44 euros), Castilla-La Mancha (21,56 euros), Murcia (20,88 euros) y Galicia (19,67 euros).

En el extremo opuesto se sitúan los habitantes de las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4,42), a los que siguen los de Baleares (9,40 euros), Cataluña (12,96 euros), Navarra (13,01 euros) Canarias (13,67 euros), Extremadura (15,12 euros), Andalucía (15,47 euros) y Madrid (17,84 euros).

Galicia también se encuentra entre las comunidades autónomas con más ventas de lotería de El Niño, unos 53,1 millones de euros, la misma que para el País Vasco. Por encima de ellas se sitúan la Comunidad Valenciana (139,1 millones de euros consignados), seguida de Andalucía (133,3 millones de euros), la Comunidad de Madrid (124,9 millones de euros), Cataluña (104,1 millones de euros) y Castilla y León (71,7 millones de euros).

A continuación de Galicia y País Vasco se encuentran Castilla-La Mancha (45,2 millones de euros), Murcia (32,8 millones de euros), Asturias (31,6 millones de euros), Aragón (31,5 millones de euros) y Canarias (30,4 millones de euros).

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026 repartirá este martes 6 de enero de 2026 un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

El sorteo tendrá lugar a las 12.00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, por el sistema de Bombos Múltiples. La emisión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros el billete, dividido en décimos de 20 euros.

El número 0 es la terminación ‘favorita’ del primer premio

El 0 es la terminación favorita del primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño, al haber salido en un total de veintidós ocasiones, la última en 2021, según las cifras facilitadas por Loterías y Apuestas del Estado. Madrid es la autonomía más agraciada de toda España, con 43 ocasiones premiada.

Según datos recopilados por Europa Press, al 0 le sigue en frecuencia de aparición del primer premio el número 7, que ha aparecido en 14 ocasiones (la última en 2015), seguido del número 9, con un total de 13 apariciones, y que empata con el 4, agraciado en 2016, 2017 y 2024. En el ranking de las terminaciones más afortunadas figuran, a continuación, el número 5, también con doce veces, la última en 2022.