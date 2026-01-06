El hijo de una española, entre las víctimas del incendio en Suiza

Joaquim Van Thuyne Daniel, de 18 años y madre española (de Cataluña) es uno de los 40 fallecidos durante el incendio ocurrido la noche de Nochevieja en el bar Le Constellation, en Crans Montana (Suiza).

Según informó su familia en una esquela publicada en el periódico La Vanguardia, el joven será enterrado en Lausana (Suiza) y posteriormente se celebrará una misa funeral que tendrá lugar en el Monestir de Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Sus padres John y Montserrat, sus hermanas Ella y Liv, así como el resto de la familia han anunciado la «tan inesperada y sentida pérdida» del joven y han pedido una oración en su memoria.

La Policía del cantón suizo de Valais anunció el domingo la identificación de las 40 personas fallecidas en el incendio, la mitad de ellas menores de edad. Entre los fallecidos hay 21 ciudadanos suizos, nueve franceses —incluida una mujer con doble nacionalidad franco-suiza y una persona con triple nacionalidad franco-israelí-británica—, seis italianos, una mujer belga, una portuguesa, un rumano y un turco, según la información publicada por la Policía de Valais en su página web.

Entre los 119 heridos hay más de 70 ciudadanos suizos, catorce franceses, once italianos, varios serbios y otros de otras nacionalidades.