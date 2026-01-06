Homenaxe a Díaz Pardo e Valle-Inclán en Santiago
Representantes institucionais e culturais participaron onte en Boisaca, Santiago, nunha homenaxe e que consistiu nunha ofrenda floral a Ramón María del Valle-Inclán e Isaac Díaz Pardo. Os dous faleceran un 5 de xaneiro. Na foto, o conselleiro de Cultura, o director xeral, Anxo M. Lorenzo, e Goretti Sanmartín (alcaldesa de Santiago).
- El antiguo restaurante Casa Lola, en Arteixo, a la venta por dos millones
- Vuelve Gaizka Garitano a Riazor: «Echarlo fue el primer paso para que el Deportivo cayese a Segunda B»
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- 2-2 | El Deportivo no pasa del empate ante el Cádiz
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- La crisis de Losán deja en el aire 200 empleos directos en sus plantas del área de A Coruña