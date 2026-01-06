Investigadas las circunstancias de la muerte en directo de un ‘streamer’ español
La familia asegura que el joven realizaba un reto que consistía en consumir cocaína y whisky
David López Frías
Los Mossos d’Esquadra han confirmado a El Periódico, del mismo grupo que LA OPINIÓN, que acaban de abrir una investigación para tratar de esclarecer el fallecimiento «en extrañas circunstancias» de Sergio Jiménez Ramos, un vecino de Vilanova i la Geltrú que fue hallado muerto en su casa la víspera de Nochevieja.
Sergio, que había cumplido 37 años el 13 de diciembre, falleció en su habitación durante la noche del 30 al 31 de diciembre. Según su familia, había empezado a hacer retos junto a otro conocido streamer a cambio de donaciones de dinero. Su hermano y su madre explicaron a El Periódico que, cuando consiguieron entrar a la habitación, «había una botella de whisky casi vacía, droga (presumiblemente cocaína) y dos latas de bebidas energéticas sobre la mesa».
