A prisión tras propinar una brutal paliza a su pareja, ingresada en UCI, en O Porriño

Un vecino de O Porriño (Pontevedra), de 50 años, ha sido enviado a prisión por la autoridad judicial después de que fuese detenido por la Guardia Civil como presunto responsable de las heridas con arma blanca que presentaba su pareja, la cual ha tenido que ser ingresada en la UCI del hospital de referencia.

Los hechos, según fuentes de la Guardia Civil, tuvieron lugar en la noche de Fin de Año, en la que el ahora encarcelado, preventivamente, propinó una brutal paliza a la víctima.

Según fuentes de la investigación, no era la primera vez que sucedía algo así, de hecho el hombre tiene antecedentes por hechos similares y con diferentes víctimas.

En esta ocasión, la Guardia Civil actuó cuando la víctima se personó en sus dependencias, donde fue atendida inicialmente por los agentes.

Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba por arma blanca y otros objetos, fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario, donde quedó ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La Guardia Civil activó el correspondiente dispositivo de control y vigilancia sobre el domicilio del presunto autor de los hechos y solicitó autorización judicial de entrada y registro al juzgado competente, que fue concedida.