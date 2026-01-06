Vegalsa dona la comida de Reyes a doce entidades sociales gallegas

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski donará un año más la comida de Reyes a 14 entidades sociales gallegas y asturianas. Hará entrega de un total de 4.200 kilos de productos que permitirán elaborar un menú especial, que incluirá gambón, donado a través de la solidaridad de proveedores como la firma gallega Pescanova, cinta de lomo, fideos, puerros, patatas, zanahorias, cebollas, aceite de oliva y manzanas.

Las asociaciones servirán esta comida en sus locales o bien la entregarán para llevar. Sal de la Tierra de Vigo; la Fundación de la Santa Cruz, también de Vigo; la Cocina Económica de A Coruña, Ferrol y Santiago; la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos de A Coruña; la Asociación Ciudadana de Lucha Contra la Droga de A Coruña; la residencia Cottolengo de Santiago; el Hospital Asilo Nosa Señora dos Anxos de Ribadavia; la Asociación Caridad Santiago Apóstol de Cangas; y la residencia Betania de Viveiro son las entidades gallegas que recibirán esta donación.

Vegalsa-Eroski contempla otras cuatro comidas especiales: el Día del Padre (19 de marzo), el Día de la Madre (primer domingo de mayo), el Día del Apóstol en Galicia (25 de julio) y el Día de Asturias en el Principado (8 de septiembre) y Todos los Santos (1 de noviembre).