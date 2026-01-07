La llegada de la borrasca Goretti y de una ciclogénesis explosiva dejará fuertes temporales en varios puntos de Europa y fuertes vientos en España

La agencia meteorológica francesa advierte de la llegada de la borrasca Goretti a Europa. Los primeros análisis apuntan a que esta perturbación se formará entre el 8 y el 9 de enero, es decir, tan pronto como se disipe la borrasca Francis, y dará lugar a una ciclogénesis explosiva que dejará un fuerte temporal en varios puntos del continente, sobre todo en los países occidentales como Reino Unido y Francia. En España, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte que el impacto de este fenómeno será menor que en otros puntos de Europa pero que, aún así, dejará temporales marítimos en el norte con viento y lluvias. En Catalunya, por el momento, todo apunta a que Goretti dejará fuertes rachas de viento.

Los modelos indican que el temporal provocado por Goretti podría dejar fuertes lluvias y rachas de 120-150 km/h en la costa norte de Francia y de hasta 170 km/h en algunas zonas de Reino Unido. Este fenómeno también vendrá acompañado de un marcado descenso de los termómetros por lo que se barajan nevadas que podrían dejar entre 5 y 20 cm de nieve en Inglaterra. Por el momento, todo apunta a que Francia y sur del Reino Unido verán los efectos más severos de esta borrasca, que ya ha obligado a activar avisos por viento, olas y nieve interactuando con aire frío. Países Bajos y Bélgica también podrían verse afectados por el azote de Goretti durante los próximos días.

Impacto en España

En España la situación se perfila distinta. Según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la trayectoria de Goretti no pasará directamente por encima de la Península Ibérica ni sus archipiélagos por lo que se espera que los impactos más significativos de esta borrasca pasen de largo. Aun así, en algunos puntos del norte podría registrarse fuertes vientos, rachas huracanadas en zonas de montañas, temporales marítimos y lluvias generalizadas asociadas al paso de Goretti por el continente. De cara al viernes ya se han activado varios avisos de nivel amarillo en el litoral cantábrico y en algunos puntos del mediterráneo por estos fenómenos. En Catalunya se esperan fuertes vientos tanto el jueves como el viernes.

Goretti es la séptima borrasca nombrada en el suroeste europeo desde el otoño. Los expertos afirman que esta perturbación podría dar lugar a una "ciclogénesis explosiva", un proceso meteorológico por el cual una borrasca de latitudes medias se forma y, sobre todo, se intensifica muy rápidamente. Este fenómeno ocurre cuando una perturbación se profundiza de manera extremadamente rápida debido a la interacción de diversos factores atmosféricos, como fuertes contrastes de temperatura, la dinámica en capas altas de la atmósfera y la presencia de corrientes en chorro intensas, provocando una caída muy acusada de la presión en su centro en un corto intervalo de tiempo. Los meteorólogos recuerdan que se trata de un término técnico que describe únicamente la velocidad e intensidad de ese descenso de presión y no la posibilidad de que estemos ante un fenómeno violento en sí mismo.