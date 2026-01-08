Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una paciente

La Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa ha detenido este miércoles a uno de los médicos más conocidos y prestigiosos de la capital de la comarca, al que se imputa un presunto delito de agresión sexual.

Según ha trascendido, la supuesta víctima del doctor es una paciente a la que dicho facultativo habría agredido mientras la atendía en la consulta de la clínica, situada en el centro de la localidad.

El médico fue detenido por los agentes y trasladado a la Comisaría de Policía, donde tras prestar declaración quedó en libertad.