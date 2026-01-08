Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EE. UU. intercepta dos petroleros vinculados a VenezuelaEl Deportivo - Atlético, pendiente de la declaración de alto riesgoRebajas con huelga en el textil coruñés2ª vida para la histórica tienda Manitas en A CoruñaEl reto del área metropolitana
instagramlinkedin

Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una paciente

Los hechos habrían tenido lugar en su consulta | Está en libertad con cargos, a la espera de juicio

La Comisaría de Policía Nacional de Vilagarcía.

La Comisaría de Policía Nacional de Vilagarcía. / Adrián Irago

Manuel Méndez

Vilagarcía

La Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa ha detenido este miércoles a uno de los médicos más conocidos y prestigiosos de la capital de la comarca, al que se imputa un presunto delito de agresión sexual.

Según ha trascendido, la supuesta víctima del doctor es una paciente a la que dicho facultativo habría agredido mientras la atendía en la consulta de la clínica, situada en el centro de la localidad.

El médico fue detenido por los agentes y trasladado a la Comisaría de Policía, donde tras prestar declaración quedó en libertad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents