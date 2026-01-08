Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una paciente
Los hechos habrían tenido lugar en su consulta | Está en libertad con cargos, a la espera de juicio
Manuel Méndez
Vilagarcía
La Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa ha detenido este miércoles a uno de los médicos más conocidos y prestigiosos de la capital de la comarca, al que se imputa un presunto delito de agresión sexual.
Según ha trascendido, la supuesta víctima del doctor es una paciente a la que dicho facultativo habría agredido mientras la atendía en la consulta de la clínica, situada en el centro de la localidad.
El médico fue detenido por los agentes y trasladado a la Comisaría de Policía, donde tras prestar declaración quedó en libertad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Oleiros presume de parroquia en una sudadera que ya es un éxito de ventas
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- Los empleados del comercio textil van a la huelga mañana
- El recomendado local de A Coruña con pasta italiana casera para llevar: 'Lo hacen todo al momento delante de ti
- La iniciativa solidaria de una pizzería de A Coruña: 'Les dije a mis socios que teníamos que dar de comer a la gente necesitada en fin de año
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Las rebajas arrancan en A Coruña con comercios de moda cerrados por huelga