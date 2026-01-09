Eloy Méndez, nombrado nuevo director de ‘La Nueva España’

El Consejo de Administración de Editorial Prensa Asturiana (EPA) ha acordado nombrar director de La Nueva España a Eloy Méndez Martínez con el objetivo de impulsar nuevos contenidos, profundizar en la digitalización y continuar con la evolución de la redacción. Sucede en el cargo a Gonzalo Martínez Peón, quien suma 37 años de servicio a la empresa, los últimos desde septiembre de 2019 al frente del periódico de Prensa Ibérica. El relevo, en un momento de profunda transformación en el sector, da continuidad al impulso para llevar este diario a las más altas cotas de audiencia y difusión, y redobla la apuesta por un periodismo local con personalidad propia sin perder de vista su sentido global.

El nombramiento fue anunciado ayer a la plantilla por el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, en una reunión en la redacción en la que estuvieron presentes Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial; Albert Sáez, director general de Contenidos, y otros directivos del grupo. Javier Moll agradeció a Martínez Peón su «brillante ejecutoria» y subrayó la «apuesta joven» del relevo, sin perder la esencia de la cabecera.

Eloy Méndez (Gijón, 1983), licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, es un profesional de la casa, a la que se incorporó en 2007 y donde ejercía en la actualidad como redactor jefe en la redacción central de Oviedo.