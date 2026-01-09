A Real Academia Galega inaugura un espazo dedicado a Begoña Caamaño
A institución crea na súa páxina web unha sección que rinde homenaxe á autora nada en Vigo á que se lle adica o Día das Letras Galegas deste ano
A Real Academia Galega (RAG) inaugurou este xoves na súa páxina web as Letras Galegas de Begoña Caamaño (Vigo, 1964 – Santiago de Compostela, 2014), un espazo sobre a autora á que lle dedica as Letras Galegas 2026 e no que non só se pode ver a súa biografía, que asina a académica Ana Romaní, senón que, co tempo, a sección irase nutrindo con novos contidos divulgativos arredor dunha creadora que elaborou unha singular revisión dos mitos literarios no desexo de interpelar o seu tempo e que emerxeu como narradora partindo das preguntas que se facía como xornalista.
Begoña Caamaño realizou unha «soberbia achega á literatura galega, pondo o foco na fundamental achega feminina ao seu pulo», resume o presidente da RAG, Henrique Monteagudo, no artigo de apertura do seu ano. Monteagudo confía en que as súas Letras Galegas, «tributo debido e oportuno», contribúan á «merecida difusión popular» da súa narrativa, mais tamén da «exemplar traxectoria como periodista defensora da información veraz, en tempos en que a comunicación social está intoxicada pola divulgación de loias que espallan o odio, a intolerancia e a confusión». «A voz e a luz de Begoña Caamaño tinxirán de azul o Día das Letras Galegas 2026», conclúe.
A sección de Begoña Caamaño ofrece tamén na súa estrea unha escolma de fotos do arquivo persoal da homenaxeada e de fontes diversas, e comeza unha serie de entrevistas e reportaxes cunha conversa con María Xesús Nogueira. A crítica literaria foi unha das primeiras estudosas que afondou na narrativa dunha escritora que debutou tardiamente, aos 45 anos de idade, e cuxa carreira se veu truncada polo seu prematuro falecemento.
