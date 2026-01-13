No es spam: todo lo que debes saber del mensaje masivo del Sergas y el virus respiratorio sincitial

Son muchos los gallegos que en las últimas horas han recibido un SMS del Sergas. No se trata de una estafa ni de spam, sino que se trata de una convocatoria para formar parte del ensayo clínico que busca averiguar si Abrysvo, vacuna autorizada para la prevención del virus respiratorio sincitial, reduce el riesgo de hospitalización.

Pero, ¿que és virus respiratorio sincitial? Conocido habitualmente como VRS causa, en la mayoría de los casos, síntomas leves parecidos tales como dolor de garganta, tos o congestión nasal. Sin embargo, en bebés y personas de edad avanzada o con patologías crónicas puede derivar en problemas pulmonares graves que pueden requerir la hospitalización.

Ya a finales del mes de noviembre, el Sergas llamaba a todos los mayores de 60 años a esta vacunación, una estrategia que ahora amplia a los mayores de edad. El estudio, de carácter voluntario, se desarolla en decenas de centros de salud repartidos por todo el territorio gallego.

¿Qué implica?

Si uno decide participar, debe acudir uno de los centros de salud participantes en el ensayo clínico - pueden consultarse en www.sincigal.com- el personal de enfermería facilitará información detallada sobre el ensayo clínico y le entregará la hoja de información para que la lea y haga las preguntas que considere oportunas. Si tras leerla la hoja de información al paciente, quiere formar parte del estudio, se procederá a la firma del documento de consentimiento informado y será incluido de forma aleatoria, de forma aleatoria, en uno de los dos grupos de investigación. De ellos, uno grupo recibirá la vacuna de Abrysvo y el otro ninguna.

El mensaje que están recibiendo miles de gallegos / ECG

De resultar incluido en el grupo de personas que van a recibir la vacuna, el personal investigador tendrá que revisar que no cumple ninguna contraindicación para la vacunación. Una vez confirmados todos los datos necesarios, se le administrará, o bien en esa visita al centro de salud o en una posterior. Tras la vacunación, permanecerá en observación durante 15 minutos de acuerdo con la práctica clínica habitual.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Los efectos secundarios, explican fuentes del Sergas, son similares a los de otras vacunas. Estos van de hinchazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección a cansacio o dolor de cabeza. Lo habitual, apuntan, es que, en el caso de aparecer de estos síntomas, se resuelvan en un periodo de uno a tres días.

Además, se puede administrar de manera concomitante con otras vacunas, siempre que sea en otros lugares, incluidas la de la gripe y la de la COVID-19.