La huelga de médicos en Galicia arranca con un seguimiento del 20%, según Sanidade

El seguimiento en Galicia de la huelga de médicos convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central, en el turno de mañana de este miércoles, ha sido del 19,99%, según informa la Consellería de Sanidade, que detalla además que el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana ha alcanzado el 26,27%. En los hospitales comarcales, el seguimiento ha sido del 16,24%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 25,43%.

El seguimiento en Atención Primaria el seguimiento ha alcanzado el 5,96% de participación.

La huelga de médicos en los hospitales

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 16,79% en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac); el 24,56% en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 22,25% en el de Ferrol; el 24,05% en el Lucus Augusti; el 27,84% en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense; el 29,33 % en el de Pontevedra; y el 35,96% en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. En el conjunto de los hospitales generales el seguimiento medio de la huelga ha alcanzado el 26,27%.

En los comarcales, ha sido de un 13,21% en el Hospital Público de Cee; 15,52% en el Hospital Público de Barbanza; 16,24% en el Hospital Público de A Mariña; 20,25% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; 8,47% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; 10% en el Hospital Público de Verín; y 25,32% en el Hospital de O Salnés. En el conjunto de los hospitales comarcales el seguimiento medio de la huelga ha sido del 16,24%.

Seguimiento en Atención Primaria

Por áreas sanitarias, el seguimiento del paro en el turno de mañana ha sido de un 4,97% en el área sanitaria de A Coruña y Cee; en el área de Santiago de Compostela y Barbanza, 4,4%; en la de Ferrol, 10,94%; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 5,74%; en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 2,93%; en la de Pontevedra y O Salnés, 7,28%; y en el área sanitaria de Vigo, del 8,37%.

En entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servicios sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana ha alcanzado el 3,95%.

Los motivos de la huelga

La Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) ha convocado una huelga de batas blancas durante los dos próximos días en varias comunidades para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y para exigir una regulación específica para este colectivo. Apemyf, que aglutina a una veintena de organizaciones médicas sindicales y no sindicales, ha llamado a un nuevo paro de todos los profesionales de Galicia, Madrid, Cataluña, País Vasco, Navarra, Comunidad valenciana, Murcia y Asturias, así como a los médicos de Familia de toda España.

Con esta nueva huelga de dos días el objetivo vuelve a ser clamar contra el estatuto marco que el Ministerio de Sanidad ha prácticamente cerrado ya con los sindicatos del ámbito de negociación -SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) y exigir uno propio para la profesión médica que mejore sus condiciones laborales. Por su parte, los sindicatos médicos CESM y SMA, responsables de las cuatro jornadas de huelga consecutivas de batas blancas del pasado mes de diciembre, apoyan estas nuevas movilizaciones, sin adherirse.

No obstante, todas estas organizaciones sindicales médicas se han aliado en un frente común y preparan nuevas protestas para el futuro, sin descartar una huelga indefinida, con las que redoblar la presión sobre el Gobierno y las comunidades para lograr un estatuto específico para estos profesionales.

El Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades que se pronuncien sobre estas y otras reivindicaciones que afectan a competencias autonómicas, como la voluntariedad y la remuneración de las jornadas de guardia, a lo que los consejeros del PP han respondido criticando que Mónica García les traslade a ellos la responsabilidad.