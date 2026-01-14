Ingresa en prisión un hombre de 81 años acusado de matar a su pareja en Badajoz

El juez envió a prisión ayer a prisión al hombre de 81 años que el pasado viernes agredió brutalmente a su pareja, una mujer de 78 años que, tras ingresar en el hospital y ser dada de alta, falleció ayer. Con este asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a cuatro en lo que va de año.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Tsjex), el juez lo envió a prisión por lesiones y por quebrantamiento de condena. La orden de ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza se dictó por el delito de quebrantamiento de condena, dado que el hombre había acudido al hospital en el que en ese momento se encontraba ingresada su pareja.

Tras la agresión, ocurrida el viernes, la mujer ingresó en el Hospital Universitario de Badajoz y el hombre fue detenido y pasó a disposición judicial por un presunto delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género. El juez lo dejó en libertad con la medida cautelar de orden de alejamiento y prohibición de acercarse tanto a la mujer como a su domicilio. Sin embargo, el lunes el hombre volvió a ser detenido por quebrantar la orden de alejamiento al acercarse al hospital en el que estaba su mujer y el Juzgado de Guardia acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza.

A la víctima no se le tomó declaración el viernes al encontrarse hospitalizada y, aunque fue dada de alta, tuvo que ser trasladada de nuevo al hospital, donde falleció en el día de ayer.

El Tribunal Superior extremeño precisó en su comunicado que, a la espera de los resultados de la autopsia, de momento se desconocen las causas de la muerte y si guarda relación con la agresión que había sufrido unos días antes. El titular de la plaza 1 se ha inhibido a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz, que es el que se hará cargo de las diligencias a partir de este momento.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, confirmó ayer que, tras las investigaciones policiales, se confirma que la muerte de la mujer de 78 años en Badajoz es un asesinato machista. A través de sus redes sociales, Quintana ha expresado su «más absoluta repulsa» ante este crimen y ha trasladado sus condolencias a los familiares.

Detención en Palma

Por otro lado, la Policía Nacional de Palma arrestó ayer a un español de 40 años como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer también española y de 30 años, ocurrida hace once meses en un domicilio de la ciudad. Las causas del fallecimiento de la víctima se atribuyeron inicialmente a una sobredosis de droga, aunque los investigadores, tras recibir los análisis del laboratorio y realizar múltiples pesquisas, han llegado a la conclusión de que se pudo tratar de un homicidio. El sospechoso permanece en los calabozos de la Jefatura de Policía a la espera de pasar a disposición judicial.