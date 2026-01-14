Médicos de toda España vuelven a la huelga hoy y mañana

Médicos de toda España empiezan hoy una huelga de dos días en distintas comunidades. Los facultativos, lejos de ir por separado, han aunado fuerzas por un objetivo común: quieren mejorar sus condiciones laborales, como vienen reivindicando desde hace meses, y rechazan de plano el Estatuto Marco que Sanidad negocia en estos días con todos los sindicatos sanitarios. Amenazan con una huelga que podría ser indefinida a partir de febrero.

La pasada semana, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el sindicato de facultativos de Galicia independientes (O’Mega), el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid y el Sindicato Médico de Euskadi se reunían en la sede de CESM para anunciar que habían llegado a un acuerdo para defender la convocatoria de nuevas movilizaciones en este nuevo año con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo.