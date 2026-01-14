Médicos de toda España vuelven a la huelga hoy y mañana
Médicos de toda España empiezan hoy una huelga de dos días en distintas comunidades. Los facultativos, lejos de ir por separado, han aunado fuerzas por un objetivo común: quieren mejorar sus condiciones laborales, como vienen reivindicando desde hace meses, y rechazan de plano el Estatuto Marco que Sanidad negocia en estos días con todos los sindicatos sanitarios. Amenazan con una huelga que podría ser indefinida a partir de febrero.
La pasada semana, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el sindicato de facultativos de Galicia independientes (O’Mega), el Sindicato Médico Andaluz, Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid y el Sindicato Médico de Euskadi se reunían en la sede de CESM para anunciar que habían llegado a un acuerdo para defender la convocatoria de nuevas movilizaciones en este nuevo año con el objetivo de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo.
- Los gallegos guardan 4.000 millones más en sus cuentas bancarias por falta de rentabilidad
- Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
- La Xunta pagará 139.000 euros a un alumno de Oleiros que perdió un ojo
- Jon Karrikaburu vuelve a escena para el Deportivo
- Lucas Pérez deja de entrenarse con el Leganés
- Deportivo - Atlético: Horario y dónde ver por TV y online los octavos de final de la Copa del Rey
- El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos