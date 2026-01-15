Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casos de salmonelosis en el IES de ElviñaAtasco en el Servicio de Axuda no FogarLugares para ver el eclipse totalCocina vegana en A Coruña
instagramlinkedin

Crew-11

Regresa con éxito a la Tierra la misión cancelada por la NASA por la enfermedad de un astronauta

La cápsula Dragon de SpaceX amerizó en el océano frente a la costa de San Diego (California) ayudada por cuatro paracaídas

La nave SpaceX Dragon despegando de la Estación Espacial Internacional poco después de desacoplarse con cuatro miembros de la tripulación Crew-11 de la NASA .

La nave SpaceX Dragon despegando de la Estación Espacial Internacional poco después de desacoplarse con cuatro miembros de la tripulación Crew-11 de la NASA . / LAP

EFE

Madrid

La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego (California, EE.UU.), tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.

La cápsula Dragon de SpaceX, que se desacopló de la estación espacial el miércoles a las 22:20 GMT (17:20 EST), tocó el agua ayudada por cuatro paracaídas a las 8:41 GMT (3:41 EST), confirmó la agencia espacial estadounidense en sus redes sociales con el mensaje "wellcome home, Crew-11".

Los cuatro astronautas, Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, regresaron a la Tierra después de un viaje de unas once horas y de permanecer 165 días en el laboratorio orbital y 167 en el espacio.

14/01/2026 Astronautas de la misión SpaceX Crew-11 SOCIEDAD NASA

Astronautas de la misión SpaceX Crew-11 / NASA / Europa Press

Con la ayuda de paracaídas, la cápsula desaceleró para amerizar de manera segura en el océano, donde los buques de recuperación esperaban para asegurar la Dragon y trasladar a los astronautas a tierra firme, entre ellos, al tripulante enfermo, que se encuentra estable, y del que la NASA no ha identificado por motivos de privacidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents