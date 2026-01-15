Solicitan incluir a Galicia como miembro asociado de la Unesco
Fundaciones y entidades literarias gallegas instan al Gobierno central a que apoye la reivindicación
R. s.
Casi una veintena de fundaciones y entidades literarias gallegas instan al Gobierno central a incluir a Galicia como miembro asociado de la Unesco. A través de un comunicado conjunto, instituciones entre las que destacan entidades históricas como la Fundación Rosalía de Castro o la Penzol, así como las fundaciones Novoneyra, Neira Vila, Manuel María o Alexandre Bóveda, entre muchas otras, han manifestado que «Galicia, como comunidade cultural e lingüística singular e diferenciada, debe ter presenza específica na Unesco, exactamente igual e polos mesmos motivos que Cataluña e Euskadi», añadiendo que «a ausencia de Galicia como aspirante a membro asociado constitúe unha inaceptable discriminación».
La entidades demandan que la ciudadanía y otras instituciones se sumen a dicha reivindicación.
- RC Deportivo - Atlético de Madrid, en directo hoy: partido de los octavos de final de la Copa del Rey en vivo
- Lucas Pérez deja de entrenarse con el Leganés
- Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
- Deportivo - Atlético: Horario y dónde ver por TV y online los octavos de final de la Copa del Rey
- El Asteria de Caión renace: nueva carta y el alma de un clásico en un antiguo marisquero
- El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos
- La Xunta construirá otras 264 viviendas públicas en el barrio de Xuxán, en A Coruña
- Arteixo impone una multa de 2.250 euros a un particular por talar eucaliptos sin autorización