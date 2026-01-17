Alberto Barciela recibirá el martes en Fitur el premio Aipet

La Asociación Iberoamericana de Periodistas Especializados en Turismo (Aipet) anunció oficialmente la concesión y entrega del Premio Aipet al periodista y escritor redondelano Alberto Barciela, en reconocimiento a una trayectoria profesional de más de cuatro décadas dedicada al periodismo turístico y a la proyección internacional de Galicia, España y el espacio iberoamericano.

El jurado del XXI Premio Aipet destaca el compromiso del periodista redondelano, miembro de la Mesa del Turismo de España, con el turismo responsable, la innovación y su capacidad para tejer sólidas redes de colaboración entre Europa y América. La entrega del galardón tendrá lugar el próximo martes 20 de enero, en el marco de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (Cimet), en la antesala de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Ifema Madrid.

Según el jurado, la figura de Barciela trasciende la crónica periodística para adentrarse en la gestión estratégica del sector turístico y defiende que su visión ha sido determinante en el impulso y consolidación de las marcas «Galicia» y «España», a través de proyectos de cohesión cultural y económica. Como vicepresidente de EditoRed, Barciela colidera una red que agrupa a más de 60 directores de medios de Europa y América Latina, con una audiencia estimada de 470 millones de personas en 30 países.