Investigadas dos posibles agresiones más del cirujano acusado en Murcia

La Policía investiga otros dos posibles casos de agresión sexual presuntamente cometidos por el cirujano detenido y encarcelado por la supuesta violación de una paciente sedada en Murcia. Las dos mujeres, pacientes del mismo individuo, declaran que sintieron dolor en la vagina después de que este médico les hiciese una liposucción y que el doctor les dijo que eso era normal.

Una enfermera que operaba habitualmente con este facultativo afirmó que casualmente, en las intervenciones de estas dos pacientes, el doctor cambió la camilla de posición de tal modo que estuviese lejos de la puerta y pudiese controlar la entrada de la gente al quirófano, con la excusa de que era mejor así para las enfermeras.

La sanitaria testificó que, en los dos casos, detectó los «movimientos pélvicos» del sujeto, que entonces no se le pasó por la cabeza que pudiese estar perpetrando, presuntamente, una agresión sexual, pero sí sospechó que lo que estaba pasando no era normal.

Por otro lado, la Policía Nacional ha remitido a la jueza que se ocupa de la instrucción del caso del cirujano detenido y encarcelado por, presuntamente, violar en Murcia a una paciente sedada un informe en el que insta a que se investigue al anestesista presente en la operación, un profesional que no se encontraba en el quirófano en el momento de los hechos que se investigan. Tal y como apuntaron fuentes judiciales y sanitarias, el protocolo manda que haya un anestesista por intervención, por quirófano, y este profesional no puede salir del quirófano durante todo lo que dure la operación.