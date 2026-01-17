Mapa de los asesinatos por encargo en España: de Madrid a Barcelona y Marbella

Barcelona, Madrid, la Comunidad Valenciana (especialmente la provincia de Alicante), la Costa del Sol (con Marbella como epicentro) y la desembocadura del Guadalquivir han concentraron en 2025 el gran grueso de los episodios más graves, con patrones que se repitieron: ejecuciones rápidas, armas de fuego y víctimas vinculadas casi siempre con el narcotráfico. La elección de los criminales no es casual.

"En las grandes ciudades se puede encontrar de todo, como en cualquier otro sector económico. Barcelona y Madrid son las dos zonas donde más 'oficinas de cobro' operan: en ellas hay más gente, más negocios y más deudas por saldar", revelan fuentes policiales.

Barcelona es una de las ciudades favoritas de refugio para mafiosos buscados en sus países. En julio, el barrio del Eixample fue escenario de una batalla entre los clanes serbios Kavac y Skaljari que se saldó con el asesinato de Filip Knezevic, miembro de los primeros. Se refugiaba en Barcelona tras ser reclamado por la justicia de su país.

"Tanto Barcelona como Madrid tienen atractivos hasta para los sicarios. Algunos vienen desde Colombia o Guatemala para un par de días, pero otros se quedan una semana a gastos pagados y tienen el aliciente de poder visitar el Bernabéu o el Camp Nou", apuntan fuentes de fiscalía.

Precisamente la proximidad con Madrid es también la clave de que los expertos incluyen a Toledo en este mapa. La provincia, convertida en uno de los mayores focos de producción de marihuana de España, también sirve como base de operaciones de bandas criminales que operan en la capital pero buscan fuera de la comunidad un refugio discreto.

Mapa del sicariato Este es un mapa que muestra la información sobre el sicariato.

El puerto de Valencia es el que más entradas de cocaína registra en toda España y el tercero a escala europea (tras Amberes y Rotterdam). En torno a ese centro logístico de la droga se establecen organizaciones criminales dedicadas el narcotráfico, lo que convierte a Valencia en una de las plazas fuertes.

En este sentido, en el litoral valenciano se han abierto 'sucursales' de bandas extranjeras e incluso capos de estas bandas han establecido segundas residencias. Especialmente la costa alicantina ha registrado los casos más graves. Caner Koçer, líder de la banda turca de Los Dalton, fue abatido a tiros a principios de agosto en una calle de Torrevieja. Fue la venganza por un tiroteo registrado dos semanas antes entre este clan y sus rivales, Los Caspers, en Estepona.

Por su parte, las mafias irlandesas han trasladado sus refriegas a Orihuela. Durante 2025 se registraron al menos dos ejecuciones consumadas (un irlandés y un británico) y dos intentos en los que un irlandés fue tiroteado en la cabeza pero salvó su vida y un inglés que acabó en la UCI tras recibir varios disparos.

El escritor Nacho Carretero señalaba en este diario que "Marbella es como la ONU del crimen organizado": en ella encuentran una ubicación estratégica y buenas conexiones para mover personas, mercancía y dinero con rapidez, al tiempo que el anonimato del turismo y el ecosistema de lujo facilita camuflarse y blanquear capital.

Las grandes mafias de todo el planeta mantienen allí al menos un destacamento, lo que provoca fricciones que se extienden por toda la Costa del Sol. Un lugar en el que, según el Ministerio del Interior, entre enero y marzo ya se habían registrado 6 asesinatos y 14 en grado de tentativa.

Elegida como residencia por muchos de los grandes narcos, allí menudean las ejecuciones. Fue el caso de dos conocidos mafiosos escoceses del clan de los Lyons (Glasgow), que fueron ejecutados en mayo en un pub de Fuengirola tras ver la final de Champions, por un sicario contratado por sus enemigos, el Clan de los Daniels.

La costa malagueña es también el lugar en el que un sicario sueco y menor de edad mató por encargo a un conocido cantante de su país, y donde la policía detuvo a otros dos menores (de 16 y 17 años respectivamente) cuando se dirigían a cometer sendos asesinatos.

Convertido en la gran puerta de la droga del sur de España, el Guadalquivir recibe desde hace años toneladas de hachís a diario procedente de Marruecos. Y, más recientemente, grandes alijos de cocaína. "Eso ha hecho que organizaciones colombianas se hayan establecido allí y ahora trafican con las dos sustancias", explican policías de la zona.

Una actividad tan intensa genera constantes encontronazos en los pueblos aledaños. Los vuelcos de droga se han disparado, los ajustes de cuentas son constantes y las autoridades intervienen armas de guerra a estas organizaciones criminales. Las provincias de Sevilla, Cádiz e incluso Huelva han visto cómo aumenta este tipo de criminalidad.