«Todo se saborea mejor cuanto más cuesta, igual un cocido que un equipo»

Usted ha sido nombrado comendador junto a figuras como Irene Villa o el cirujano Diego González Rivas. ¿Qué significa para un riojano de Haro recibir esta distinción culinaria en el corazón de Galicia?

Sinceramente, es un orgullo. Cuando me habló el presidente de la federación, Rafael Louzán, de que tenía la posibilidad de ir a Lalín a una celebración popular muy importante, realmente no conocía la verdadera dimensión de este acontecimiento. En cuanto he ido leyendo cosas, me he dado cuenta de la importancia que tiene. Insisto, para mi es un orgullo y, además, he visto la cantidad de personalidades de todos los ámbitos que han sido nombrados comendadores anteriormente y obviamente también en la 58 edición, hace que emocione porque, como bien digo, soy riojano, hace un tiempo también estuve en un evento relacionado con el vino en mi tierra, donde me hicieron hermano de una cofradía vinícola, y para mi es muy bonito e importante estar en todas estas situaciones.

Como comendador, su misión es defender y promocionar el cocido allá donde vaya. ¿Lo veremos recomendando los productos de esta zona en las concentraciones de la Selección?

Nosotros somos unos privilegiados por vivir en el país donde vivimos. En todas las comunidades hay verdaderas joyas gastronómicos, culturales y en cuanto a patrimonio, y yo soy de los que valoro mucho todo lo que supone la marca España. No sólo lo recomendaré a jugadores, sino a la cantidad de gente que somos amantes de la cultura española y nos gusta conocer nuestro patrimonio, en este caso gastronómico. Creo que es una buena oportunidad para ponernos al día. Sin duda alguna.

Un buen cocido requiere tiempo, paciencia y materia prima de calidad. ¿Se parece mucho la preparación de un plato así a la construcción de un equipo campeón de Europa como el que usted dirige?

Yo creo que todo tiene mucho trabajo detrás, mucho arte y mucha dedicación. Pero yo me quedaría con el trabajo porque pienso que es lo más importante. La elaboración de cualquier producto demanda una gran implicación, conocimiento e insisto mucha dedicación y trabajo. Eso es lo que hay que poner en valor. Desgraciadamente, tanto en el plano gastronómico como en el vitivinícola, cuando disfrutas de un buen vino, creemos que eso es arte de magia. O cuando haces un equipo, un grupo de trabajo, que es campeón, que eso también es arte de magia. Y nada más lejos de la realidad. Lo que tenemos que poner en valor es lo que cuesta realmente conseguir ese producto y esa calidad. Y, ojo, además de todo esto que te he dicho, hay algo imprescindible como es la materia prima, y en España somos unos privilegiados porque tenemos la mejor de todas.

Me han dicho que su plato favorito son los huevos fritos con patatas, ¿es cierto?

Totalmente. Y todo bien regado con un buen vino de Rioja, pero sí a mi me gusta comer y beber a gusto, y disfrutar sobre todo de la oportunidad que te ofrece en una buena mesa las buenas compañías, que creo que es lo más importante, lo que viene alrededor del plato que vas a saborear.

Después de ganar un título importante, ¿se permitiría celebrar con un cocido completo de Lalín con todos sus ingredientes?

Ojalá. Desde luego, sería un gran acompañante. Nosotros ahora estamos muy ilusionados con todo lo que tenemos y el futuro que se nos presenta. Vamos a poner todo lo que de nosotros depende para intentar conseguir ese objetivo, parecido a lo que hacen cuando tienen que cocinar un gran cocido, con una gran materia prima, con mucho mimo, mucha elaboración y mucho cariño y, también con mucho conocimiento, y con muchísimos trabajo. Yo creo que al final, insisto que los ingredientes tanto en una como en otra actividad son importantes, y la actitud con la que tienes que afrontar ese empeño es la misma.

Muchos de los comendadores de este año destacan por sus valores y superación. ¿Qué valores comunes cree que comparten el deporte y las tradiciones populares como la Feira do Cocido?

Aquí no hay nada gratis y todo se consigue a un gran esfuerzo y un gran trabajo. Muchas veces se simplifica y se ve solamente el logro, y se oculta todo lo que lleva detrás. Yo soy de los que intento poner siempre en valor y destacar lo que cuesta conseguir todo. Lo digo en positivo porque cuanto más cuesta todo se saborea mucho mejor y es mucho más gratificante, igual un cocido que un equipo.

En el cocido, cada pieza tiene su función. En su pizarra, ¿quién sería el «garbanzo» imprescindible y quién el «toque de sal» que marca la diferencia?

Soy un ferviente convencido de la palabra equipo. En este caso, un gran cocido tiene que tener grandes mimbres, un gran equipo de productos de calidad. Y, luego, tiene que estar dirigido por un experto cocinero, que sea capaz en de poner en su justa medida la sal, los garbanzos, la carne y todo lo que compone ese guiso. En los dos ámbitos nos movemos en terrenos parecidos. Es más, si en ese cocido usas algo que no es de calidad, termina estropeando todo el cocido. Eso pasa igual sobre todo en el deporte de equipo. Una pieza que no encaja en la idea de equipo te puede estropear el mismo.

Usted siempre destaca el valor del grupo por encima de las individualidades. ¿Es el cocido, por su carácter compartido y familiar, el plato que mejor representa esa filosofía de «hacer piña»?

Sin duda. Lo más gratificante de poder saborear el cocido es la compañía, como pasa en el deporte. Se trata de ir bien acompañado por un gran cuerpo técnico, por un gran grupo, una familia. Nosotros hemos llegado a destacar esa relación como una relación familiar entre todos los que componemos ese grupo de trabajo.