Una tesis gallega vincula una hormona con esquizofrenia y depresión mayor

Una tesis realizada por el biólogo Carlos Fernández Pereira muestra la hormona IGF-2 (Factor de Crecimiento Similar a la Insulina tipo 2) como potencial biomarcador periférico en tres trastornos psiquiátricos: esquizofrenia, trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar. La investigación, dirigida por la doctora Saida Ortolano, del Instituto de Investigación Sanitaria del Galicia Sur (IIGS), y el doctor Roberto Carlos Agís-Balboa, del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), fue realizada entre los años 2020 y 2025 en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Esta tesis constituye la primera investigación en España que analiza de forma conjunta IGF-2 y varias Igfbps en tres trastornos psiquiátricos mayores, combinando estudios transversales y longitudinales en pacientes con esquizofrenia, trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar.

Según el doctor Roberto Agís-Balboa, la neurobiología ha tratado de explicar las bases que subyacen a estas estas enfermedades con hipótesis como la dopaminérgica en esquizofrenia o la monoaminérgica en la depresión. No obstante, añade que estas ideas son insuficientes, pues al estudiar estas condiciones se identifican múltiples mecanismos biológicos alterados, como disfunción mitocondrial, neuroinflamación y alteraciones del metabolismo lipídico o glucídico.

El investigador señala la importancia de estudiar el sistema IGF, formado por los ligandos IGF-1 e IGF-2, y distintas proteínas de unión (Igfbps) y los receptores IGF-1R e IGF-2R. «El sistema IGF ha emergido como un posible candidato para la investigación biológica en psiquiatría, dadas sus funciones de neuroprotección, plasticidad sináptica y regulación del neurodesarrollo y también a su potencial integrador afectando varios de los posibles mecanismos alterados en los trastornos psiquiátricos», dice.

Resultados

La tesis identifica alteraciones en IGF-2 y proteínas asociadas en distintos trastornos psiquiátricos. En esquizofrenia, IGF-2 está reducido en el primer episodio y aumenta tras el tratamiento antipsicótico, encontrándose elevado en pacientes con múltiples episodios, lo que sugiere un papel en el neurodesarrollo y en la respuesta al tratamiento. En depresión mayor, IGF-2 se eleva respecto a controles y desciende tras el tratamiento antidepresivo, apoyando su posible uso como biomarcador periférico y un mecanismo compensatorio central.

Trastorno bipolar

En trastorno bipolar, por su parte, no se observan cambios en IGF-2, pero sí alteraciones en Igfbp-3 e Igfbp-5 y elevación reversible de MCP-1, lo que apunta a una interacción entre factores neurotróficos e inflamación.

La tesis señala que, aunque la evidencia sobre IGF-2 es limitada, los resultados sugieren alteraciones consistentes según el tratamiento, lo que podría convertir al sistema IGF en un candidato relevante para la psiquiatría de precisión.