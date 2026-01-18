Accidente
Al menos cinco muertos y varios heridos tras descarrilar dos trenes en Córdoba
Un tren que hacía el trayecto Málaga-Madrid se ha salido de las vías en primer lugar y ha causado a su vez el accidente de otro de la línea Madrid-Huelva
El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
Antonio Muñoz
Al menos cinco personas han fallecido, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras descarrilar dos trenes en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba, según ha confirmado la Guardia Civil.
Como consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida.
Fueron los propios pasajeros quienes dieron la voz de alarma, alertando de la posible existencia de personas heridas e incluso atrapadas, lo que motivó el despliegue inmediato de un amplio dispositivo de emergencia. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continúan trabajando sobre el terreno.
Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el accidente se produjo en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz, donde un tren de Iryo, concretamente el vagón 6, invadió la vía contigua por la que circulaba otro tren, un Alvia Madrid Atocha- Huelva provocando que ambos descarrilaran. Así lo ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalla que la incidencia obligó a interrumpir el tráfico ferroviario en la zona.
En concreto, el tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, descarriló en el punto citado e invadió la vía adyacente. Por ella circulaba el tren LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva, que también se vio afectado y terminó descarrilando.
La compañía Adif ha informado del descarrilamiento del tren de la empresa Iryo que había salido a las 18.40 de Málaga con destino Puerta de Atocha (Madrid). Los hechos se han producido apenas unos 10 minutos después de haber iniciado el viaje y en los desvíos de entrada de Adamuz, donde el tren accidentado ha invadido la línea contigua, afectando a los vagones 7 y 8 de otro convoy con destino Huelva.
Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona mientras se evalúa el alcance total del accidente y las autoridades investigan las causas del siniestro, a la espera de más información oficial sobre las víctimas y el estado de los heridos.
Según ha confirmado Emergencias 112, en el descarrilimiento y colisión de estos trenes el 061 ha desplegado cinco UVIs móviles del 061, un ehículo de Apoyo Logístico del 061, cuatro dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencia.
