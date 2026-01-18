De madrugada
Dos jóvenes de 19 y 20 años mueren en un accidente de tráfico en un pueblo de Toledo
EFE
Una chica de 19 años y un chico de 20 años han fallecido, en la madrugada de este sábado, tras salirse de una vía y quedar atrapados en un vehículo en San Román de los Montes (Toledo).
Según ha informado a EFE el 112, los servicios de emergencia recibieron un aviso pasadas las 4:40 horas de este domingo, desde la carretera del canal bajo del Alberche, después de que el vehículo en el que circulaban ambos se saliera de la vía.
Los jóvenes, que eran los únicos tripulantes del coche, se quedaron atrapados en el vehículo, falleciendo al instante.
El 112 dio aviso a Policía Nacional, Guardia Civil y bomberos de Talavera de la Reina (Toledo), que recuperaron los cuerpos.
A la zona se trasladaron también dos ambulancias y un médico de urgencias, que solo ha podido certificar el fallecimiento de los jóvenes.
- Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano
- 1-0 | UD Almería - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Descanso
- Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
- Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
- La hostelería de A Coruña apuesta por la intermodal: 'Si la zona se revaloriza, queremos ser una de las referencias
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
- Los primeros pisos de A Maestranza, ya a la venta pese a la resolución judicial pendiente: estos son sus precios
- Cascadas y mansiones a un paso de A Coruña: esto cuesta vivir en una urbanización de lujo cerca de la ciudad