¿Más deseo sexual y energía en la menopausia? Prescribir testosterona a las mujeres divide a la comunidad científica

A la par que la menopausia 'ha salido del armario' y cada vez más mujeres buscan soluciones a sus síntomas, entre famosas e ‘influencers’ se han puesto de moda los suplementos o parches de testosterona con el fin de recuperar el deseo sexual que, en ocasiones, cae en picado a medida que se cumplen años. De hecho, las redes sociales, sobre todo en EEUU, están llenas de testimonios de mujeres anónimas que explican que desde que usan testosterona en forma de crema, parches subcutáneos o microinyecciones se sienten como adolescentes que solo piensan en sexo.

Toda una revolución sexual parecida a la que la Viagra provocó en los hombres. Sin embargo, el uso de testosterona, la hormona ‘masculina’, no está exento de riesgos, por lo que su empleo en mujeres genera controversia y divide a la comunidad científica.

La testosterona farmacológica para mujeres no cuenta con la aprobación de las principales agencias del medicamento por falta de evidencia

De entrada, la testosterona farmacológica para mujeres, que de forma natural tienen una décima parte de esta hormona respecto a los hombres, no cuenta con la aprobación de las principales agencias del medicamento, ni la de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) ni la europea (EMA) o la española (AEMPS), por falta de evidencia a largo plazo sobre su seguridad y eficacia. Además, puede provocar efectos secundarios como pérdida del cabello en la cabeza y crecimiento de vello en la zona del bigote o del mentón. También acné, agrandar el clítoris, cambiar la voz, aumentar la agresividad o, lo que es más grave, incrementar el riesgo metabólico o cardiovascular.

El único uso que contemplan las guías clínicas es frente al trastorno del deseo sexual hipoactivo en la menopausia

No obstante, hay un uso que sí contemplan las guías clínicas: ante el trastorno del deseo sexual hipoactivo (TDSH) en la menopausia. “Pero el bajo deseo en las mujeres puede estar causado por multitud de factores, por lo que no todas las pacientes son candidatas a recibir testosterona: el trastorno puede no estar relacionado con un déficit hormonal sino con otra causa”, indica Desirée Trama, ginecóloga especializada en Menopausia y Sexualidad de Dexeus Mujer y Dexeus Midlife. Además, los estudios sobre este trastorno revelan que la testosterona tiene efectos muy limitados: como mucho aumenta una relación sexual más al mes.

Energía

Por otro lado, también hay estudios, pero sin evidencia científica aún sólida, que indican que la suplementación con testosterona aumenta la capacidad cognitiva, la energía y la tonificación ósea y muscular. De ahí que las mujeres que lo han probado defiendan su uso no solo como revulsivo sexual, sino también como la píldora que las hace sentirse más “vivas” y con más energía para trabajar y llevar a cabo el resto de responsabilidades, justo cuando la menopausia y la caída de las hormonas femeninas puede provocar cansancio, insomnio o dificultad para concentrarse.

De hecho, algunos ginecólogos la recetan –en un uso ‘off label', fuera de la ficha técnica– a mujeres con muy baja energía y dolores articulares que no mejoran con la terapia hormonal clásica en menopausia, según reconoce la doctora Trama.

Se está banalizando el uso indiscriminado de testosterona, principalmente en pellets subcutáneos, que no están indicados ni para mejorar la función cognitiva, muscular o la calidad de vida Jesús Presa — Jefe de ginecología del Hospital Universitario de Jaén

Además, tanto en Australia, como en Nueva Zelanda o el Reino Unido se ha aprobado ya la crema de testosterona para mujeres, lo que está llevando a algunos médicos a defender su uso en otros países. Pero, según explica Trama, “existen ginecólogos muy reconocidos a escala internacional que son partidarios y otros, también reconocidos, con opiniones más conservadoras y que indican que hoy por hoy solo existe evidencia en el trastorno sexual hipoactivo, que requiere de un diagnóstico clínico”.

Banalización

De hecho, en España, Jesús Presa, jefe de ginecología del Hospital Universitario de Jaén y miembro de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), la sociedad médica referente en este tema, opina que “se está banalizando y extendiendo el uso indiscriminado de testosterona, principalmente en 'pellets' subcutáneos que no están indicados ni para mejorar la función cognitiva, muscular o la calidad de vida". Según el especialista, también hay que "tener cuidado con el riesgo metabólico y el nivel cardiaco en pacientes predispuestos". Por tanto, el especialista apunta a que "no se deben usar porque no existe seguridad a largo plazo con esas dosis, que tampoco se controlan”.

Presa incide en uno de los principales problemas: la falta de estudios sobre los efectos a largo plazo y el peligro de adquirir estos productos por internet, en gimnasios o ciertas clínicas privadas, pero sin que se lleve a cabo un control médico y riguroso de las dosis o los resultados.