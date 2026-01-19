Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en CórdobaA Coruña, la ciudad que mejor superó la crisis del covidElecciones generales: encuesta del GESOPGestión del tratamiento de residuos en la planta de Nostián
instagramlinkedin

Social

Atención, calor y apoyo psicológico para los heridos leves del accidente ferroviario de Adamuz alojados en Córdoba

Unas once personas reciben las primeras atenciones de la Cruz Roja en el Centro de Educación Ambiental

Voluntarios de Cruz Roja atienden a los heridos desplazados al Centro de Educación Ambiental.

Voluntarios de Cruz Roja atienden a los heridos desplazados al Centro de Educación Ambiental. / Paula Ruiz

Fabiola Mouzo

Córdoba

Ana Belén Lozada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja en Córdoba, explica que el dispositivo desplegado en la capital está atendiendo a víctimas leves del accidente ferroviario de Adamuz que han sido derivadas desde el hospital Reina Sofía tras recibir el alta médica. Un total de 11 personas adultas han pasado la noche en el Centro de Educación Ambiental (CEA) de Córdoba y continúan a la espera de un medio de transporte para regresar a sus provincias de origen. Al lugar se ha desplegado un equipo multidisciplinar formado por psicólogos, técnicos en emergencias sanitarias y voluntariado de acompañamiento tras una noche muy dura para los afectados.

La labor principal del dispositivo es “el acompañamiento y el apoyo psicosocial”, además de la cobertura de necesidades básicas. Las personas atendidas reciben kits de higiene y de ropa, alimentación, mantas y ropa de abrigo, así como cargadores de móviles para mantener el contacto con sus familiares.

Ana Belén Lozada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja en Córdoba, explica que el dispositivo desplegado

Ana Belén Lozada, responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja en Córdoba, explica que el dispositivo desplegado / Paula Ruiz

Dispositivo con relevos y atención permanente

El equipo desplegado está formado por técnicos en emergencias sanitarias, psicólogos y psicólogas especializados en intervención psicosocial y voluntariado de acompañamiento. El dispositivo funciona con relevos para garantizar la atención todo el día, tanto a las personas afectadas como al propio personal que ha trabajado durante la noche.

Noticias relacionadas y más

La respuesta del voluntariado ha sido “inmediata y amplia”, con apoyo no solo desde Córdoba capital, sino también desde provincias cercanas. Desde Cruz Roja subrayan que, aunque la ayuda siempre es bienvenida, en este tipo de situaciones se requieren perfiles específicos y una coordinación adecuada. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de la sede o los canales oficiales de la organización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
  2. Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
  3. Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano
  4. Así está la clasificación de Segunda División: gana el Castellón y al Deportivo se aleja del podio de la LIga Hypermotion
  5. Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
  6. Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
  7. El Almería le marca el camino al Deportivo con el Albacete y Riki
  8. Todas las claves del fichaje de Riki por el Deportivo: calma tensa a la espera de un movimiento del Albacete

DIRECTO | Última hora del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

DIRECTO | Última hora del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

Un nuevo día de huelga deja vacía la estación de buses de A Coruña, con el paro indefinido a las puertas y con menos del 30% de los servicios mínimos cubiertos

Un nuevo día de huelga deja vacía la estación de buses de A Coruña, con el paro indefinido a las puertas y con menos del 30% de los servicios mínimos cubiertos

Especialistas forenses de la Guardia Civil investigan en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz.

Confirman la condena a Alberto Luceño y la absolución de Luis Medina en el caso Mascarillas

Confirman la condena a Alberto Luceño y la absolución de Luis Medina en el caso Mascarillas

DIRECTO | Programa especial por el accidente de tren en Adamuz, Córdoba

DIRECTO | Programa especial por el accidente de tren en Adamuz, Córdoba

Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo y agota el margen de la legislatura

Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo y agota el margen de la legislatura
Tracking Pixel Contents