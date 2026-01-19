Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Familiares de desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz esperan noticias en Córdoba

Se espera información de más de una treintena de viajeros y sus seres queridos reciben atención psicológica y acompañamiento de Cruz Roja

Familiares en el Centro Cívico de Poniente Sur.

/ Paula Ruiz

Fabiola Mouzo

Córdoba

"Somos familia de un desaparecido". Así van llegando familiares al Centro Cívico de Poniente Sur de Córdoba, donde los están atendiendo y esperan información sobre la búsqueda de sus seres queridos, tras el dramático accidente ferroviario de Adamuz, en el que se cuentan, al menos, 39 fallecidos y más de 100 heridos. De momento, allegados de al menos 33 viajeros han preguntado y se mantienen en el lugar a espera de conocer qué ha pasado, aunque más personas van llegando, así que se prevé que esa cifra vaya aumentando.

La actividad normal de este Centro Cívico ha sido cancelada. La zona está acordonada por la Policía Local, Policía Nacional y hay presencia de Protección Civil y funcionarios de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), así como trabajadores del Ayuntamiento De Córdoba y la prensa nacional e internacional. Al lugar solo pueden acceder familiares, supervivientes y personal autorizado. En el lugar se encuentra el concejal de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, y la de Servicios Sociales, Eva Contador, y también ha visitado el alcalde, José María Bellido. El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, acompaña a los afectados.

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba

El obispo de Córdoba (izquierda) en Adamuz, tras el trágico accidente ferroviario. / Manuel Murillo

Los familiares están a la espera de información en un salón habilitado en el centro para atenderles, en un ambiente de desconcierto, desesperación y lamentos, con atención psicológica y de alimentación y calor. Voluntarios y trabajadores de Cruz Roja se encuentran brindando acompañamiento.

DIRECTO | Última hora del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

Un nuevo día de huelga deja vacía la estación de buses de A Coruña, con el paro indefinido a las puertas y con menos del 30% de los servicios mínimos cubiertos

Especialistas forenses de la Guardia Civil investigan en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz.

Confirman la condena a Alberto Luceño y la absolución de Luis Medina en el caso Mascarillas

DIRECTO | Programa especial por el accidente de tren en Adamuz, Córdoba

Mañueco convoca elecciones en Castilla y León el 15 de marzo y agota el margen de la legislatura

