Accidente de trenes de Córdoba
María José Márquez, madre de una de las supervivientes del Alvia descarrilado: "Ha vuelto a nacer"
Su hija iba en el tren de Alvia que chocó contra el Iryo
Domingo Díaz
La hija de María José la llamó a las 8 de la tarde para avisarle de que su tren se había descarrilado en el accidente de Córdoba. Iba en el número cuatro junto a un grupo de opositores. "Ha visto cómo salían por los aires la mesa, los airpods, los sillones y han tenido que salir por la ventana".
Afortunadamente, su hija solo ha sufrido un rasguño en la mano, pero al conocer la noticia se plantó en la estación de Huelva para conocer información de primera mano y saber si tenía que ir a recoger a su hija. "El chico de la taquilla no sabía nada. Llamó al maquinista del Alvia, pero no se lo cogía". Poco después, la estación cerró y volvió a casa junto a su hermana Sonia.
Ambas volvieron a la estación onubense cuando vieron que se habilitó el punto de información. Quería saber si iban a por ella o no. Finalmente, a los familiares se les ha indicado que acudan por su cuenta para recoger a los pasajeros afectados.
Por el momento, desconocen qué pueden hacer. María José sabe que su hija "ha vuelto a nacer". La joven ha visto descarrilar el vagón del maquinista, el 1 y el 2. "Estaba en shock", apunta su madre pendiente del móvil y de todo lo que ocurre.
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
- Los vecinos de Seixo Branco, en Oleiros, obligados a pedir vados para evitar problemas en verano
- Diego Maceiras, dueño del único supermercado de Caión: 'Hemos sobrevivido 50 años gracias al verano
- Así está la clasificación de Segunda División: gana el Castellón y al Deportivo se aleja del podio de la LIga Hypermotion
- Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
- Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
- El Almería le marca el camino al Deportivo con el Albacete y Riki
- Os Castros, un barrio que vive sin prisa: 'No es perfecto, pero prefiero que se quede como está