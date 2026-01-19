Tragedia ferroviaria
"Todavía no hemos podido contactar con mi padre, llamamos a todos los hospitales y nada": las redes, el altavoz de los familiares de Huelva en el accidente de Adamuz
Decenas de cuentas comparten fotografías de sus familiares y seres queridos para tratar de obtener información sobre el paradero de los viajeros del tren Alvia siniestrado; la cifra de fallecidos a a esta hora asciende ya a 39 mientras que un total de 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave
Patricia Godino
"Sigo sin noticias, mi madre que está en Córdoba ya ha preguntado en todos los hospitales y nada. Tengo la ubicación de mi padre pero lleva sin moverse desde el accidente, aunque me sale vivo". Es el mensaje Richi, el hijo de Ricardo Chamorro, de 57 años, uno de los pasajeros que viajaba el Alvia con destino Huelva que salió de Atocha a las 18.40. En el tren viajaban unas 184 personas cuando, según las primeras investigaciones, el Iryo que salió de Málaga con destino a Madrid, con unos 300 pasajeros, descarriló e impactó contra él. A esta hora, las redes sociales se están convirtiendo en el altavoz de todos esas personas que más de doce horas después de la tragedia no han podido contactar con sus familiares ni tienen noticia por ninguna vía de ellos. La mayoría de ellos, son mensajes de familiares de los pasajeros de ese Alvia con destino Huelva que nunca llegó.
Por redes sociales, los familiares están haciendo una difusión masiva de fotografías de sus seres queridos con la esperanza de que alguna de los centenares de personas que están participando en las labores de atención a los heridos en la zona de Adamuz, sanitarios de hospitales o miembros de los equipos de emergencia puedan darle alguna pista sobre su paradero.
A esta hora, la cifra de fallecidos asciende ya a 39, mientras que un total de 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no descarta que la cifra de fallecidos ascienda en las próximas horas.
Una familia de cuatro personas en Huelva
Uno de los mensajes que más se está compartiendo a esta hora es la fotografía de una familia de Huelva: Félix Zamorano, Cristina Álvarez y su hijo, Pepe Zamorano. "Por favor, mínima cosa que sepáis sería de gran ayuda, personas que fuesen en el tren o viesen a estas personas un momento", ha compartido en Twitter Lucía Morales Blanco.
"Vestía pantalón verde de pana"
En el vagón 1 del Alvia viajaba Miriam del Rosario Alberico Larios, una joven de 27 años que en el momento de la tragedia vestía un pantalón verde de pana. Sus familiares han compartido su imagen en Instagram y en Twitter con la esperanza de localizar a esta pasajera.
Andrés Gallardo Vaz también viajaba en el Alvia con destino a Huelva. Su hijo, Álvaro, ha compartido en Twitter una fotografía. "Todavía no hemos podido contactar con él, hemos llamado a todos los hospitales, centros y demás y mis familiares los cuales han ido a Córdoba no encuentran registros de él en ningún lado. Por favor, si lo veis o sabéis de algún otro hospital o lo que sea por favor contactarme". Es el ruego que ha hecho, sobre las diez de la mañana el hijo de este pasajero.
"Viajaba en los primeros vagones del Alvia"
Como los otros 183 pasajeros del Alvia, Rafael Millán Albert viajaba en los primeros vagones del convoy que salió de Atocha a media tarde de este trágico domingo 18 de enero.
Los familiares han compartido una imagen de Rafael en el día de su boda. Su mujer, cuenta un familiar en redes, está bien.
