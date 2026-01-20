El 56% de los gallegos consume en tiendas de proximidad

Más de la mitad de los gallegos, el 56%, acude a comprar a las tiendas de conveniencia al menos un par de veces por semana, lo que hace que este tipo de establecimientos se consolide como una pieza fundamental en la vida cotidiana de los consumidores de la región por su capacidad de ofrecer soluciones inmediatas gracias a su cercanía. Así lo revela el estudio Hábitos de compra en tiendas de conveniencia: tendencias y patrones, realizado por CS On Research para Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), que confirma que prácticamente la totalidad de los consumidores de nuestro país (99%) acude a este tipo de establecimientos. En concreto, un 40% de los gallegos lo hace entre dos y tres veces por semana, mientras que el 16% todos o casi todos los días. La frecuencia media de compra en estas tiendas de proximidad en la región es de 2,3 veces.

Según refleja este estudio, lo más valorado por los consumidores gallegos para acudir a estos establecimientos es su proximidad y cercanía. Para el 86% de los consultados, este es un aspecto que aprecian mucho o bastante. Asimismo, un 80% reconoce la importancia de contar con bienes básicos o esenciales, y el 80%, la disponibilidad y variedad de productos para el consumo inmediato.