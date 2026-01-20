El Defensor del Paciente denuncia 42 muertes por mala praxis en Galicia

La asociación El Defensor del Paciente recibió el año pasado un total de 734 denuncias por presuntas negligencias médico-sanitarias en Galicia, situándose como la séptima comunidad autónoma con más diligencias. De todas ellas, 42 se saldaron con el fallecimiento del paciente por supuesta mala praxis en los hospitales gallegos, según el informe realizado por esta organización. De estas muertes, 21 se produjeron en A Coruña, 15 en Pontevedra, 4 de Ourense y 2 de Lugo.

Con respecto a 2024, el número de denuncias experimenta una «tenue bajada», señala el balance, con 12 casos menos y «una caída inapreciable del 1,6%». Aún así, la provincia de A Coruña registró casi 400 diligencias, situándose a la cabeza. La siguen la de Pontevedra, con 267; la de Ourense, con 54; y la de Lugo, con una veintena de denuncias.

Los colapsos en Urgencias de los hospitales públicos, las intervenciones de cirugía general, las listas de espera y Traumatología y Ginecología acaparan las denuncias en Galicia en 2025. Por especialidades, además, entre los servicios más tensionados se encuentran Digestivo y Oftalmología, según refleja la Memoria 2025 presentada ayer lunes por la asociación.

Concretamente, el hospital de Santiago (CHUS) es el que más denuncias tuvo en todo el año y el que encadena más protestas, sobre todo, por el colapso del servicio de Urgencias. El segundo es el Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac), al que siguen el de Vigo (Chuvi), el de Pontevedra (CHUP) y el de Ourense (CHUO).

A diferencia de los datos con los que acabó 2024, «el dilema de las listas de espera, que tantas preocupaciones ha dado a la Xunta, se estabiliza», indican desde la asociación. Según las cifras de Sanidade, el número de gallegos a la expectativa de someterse al bisturí es de 49.223 con una demora media de 69 días. «Aunque son datos embarazosos para la administración sanitaria esta es la realidad», lamentan en el documento El Defensor del Paciente. Para la asociación, el sistema sanitario público es universal y excelente, pero no funciona como debería porque «los responsables políticos no lo están cuidando».

Además, denuncia que en 2025 se han producido más derivaciones que nunca a hospitales privados. «Entre las derivaciones a los grupos hospitalarios privados y el millón de ciudadanos en lista de espera quirúrgica hay una estrecha relación. No cabe duda de que la privatización es una opción política», critican.

Celebran que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) haya «incrementado notablemente su actividad quirúrgica». Sin embargo, puntualizan que ponen «en tela de juicio» los datos que Galicia facilita al Ministerio de Sanidad «porque se expulsa a pacientes que rechazan ir a la privada y se ocultan personas que figuran en las llamadas listas no estructurales hasta el punto de alcanzar demoras de más de 180 días». La sanidad gallega «se encuentra en el ojo del huracán», añaden, por la falta de médicos de Atención Primaria.

Por ello, desde El Defensor del Paciente insisten en la necesidad de «revisar el modelo» por parte de la Consellería de Sanidade, recordando las frecuentes huelgas de médicos. «La situación fue dramática en época estival al no cubrir las plazas de los facultativos que estaban de vacaciones, ni bajas temporales. Para 2026 se prevén tensas negociaciones con Sanidade», asegura la asociación.

El informe también hace hincapié en la «escasez de recursos y programas preventivos en el área de Salud Mental», lo que califica de «distorsión».