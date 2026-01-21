Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

Se elevan a 43 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz

Una imagen del Alvia siniestrado.

Una imagen del Alvia siniestrado. / EFE

EFE

Sevilla

Las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) se han elevado este miércoles a 43, después de que los servicios de emergencia que actúan en la zona hayan encontrado otro cadáver en uno de los trenes siniestrados, el Alvia, han informado a EFE fuentes del operativo.

