Homenaje
El funeral de Estado por las víctimas del accidente de trenes de Adamuz será en Huelva el próximo 31 de enero
El presidente del Gobierno y el presidente de la Junta pactan dar un acto con las víctimas en la provincia más afectada por la tragedia con 25 víctimas confirmadas
Javier Alonso
El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han pactado celebrar un funeral de Estado a las víctimas del accidente de trenes de Adamuz el próximo 31 de enero. Ambas instituciones han acordado que el homenaje se celebre en Huelva, la provincia más castigada por la tragedia con al menos 25 víctimas mortales de las 43 que hasta el momento han podido ser recuperadas de los restos de los trenes Alvia e Iryo.
La fecha y el lugar ha sido acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno en una conversación telefónica en la que han analizado la evolución de los trabajos en la zona del accidente, centrados ahora en el último vagón del Alvia que cayó por el terraplén, y en la asistencia a las víctimas.
"Ambos presidentes han acordado auspiciar juntos el homenaje de estado", recoge el texto consensuado por Moncloa y San Telmo y difundido a los medios de comunicación a primera hora de la tarde del miércoles.
((Noticia en ampliación))
Fuente: El Correo de Andalucía
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»
- A Maestranza de A Coruña: de suelo público a viviendas de lujo en diez años
- Pandiani regresa a los banquillos del fútbol español
- Liaño: 'Me duele que se escuchen insultos al Deportivo de una parte de la afición del Racing
- La Policía Nacional y la Guardia Civil despliegan un dispositivo antidroga en varios puntos de A Coruña y su comarca
- La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Arteixo cumple 25 años con más de 500 socios: 'La unión hace la fuerza
- A Coruña es la ciudad gallega que mejor superó el bache económico del covid: multiplicó por cinco la distancia con Vigo