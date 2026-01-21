Selectividad en Galicia 2026: ya hay fechas para la PAU

Las fechas de la selectividad, o PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad), de 2026 en Galicia son uno de los hitos marcados en el calendario escolar a pesar de que el curso arranca sin conocer en qué días se llevarán a cabo estos exámenes. A estas alturas del año académico 2025-26 los estudiantes de segundo de Bachillerato que se enfrentarán a estas pruebas para determinar su nota de acceso a los grados universitarios ya se encuentran en la segunda evaluación y los plazos se acortan de cara al final de curso, con el horizonte de la selectividad o PAU como meta final en su carrera hacia los estudios universitarios. Con las notas de cortedel curso pasado como referencia aproximada del umbral que han de alcanzar en sus calificaciones para poder cursar los estudios deseados, muchos cuentan ya las semanas que restan hasta llegar a los exámenes de los que va a depender su nota media para el acceso a la universidad, así que para estos estudiantes de último año de Bachillerato y para sus profesores las fechas de la PAU están ya en rojo en el calendario.

Galicia ha sido de las comunidades más madrugadoras a la hora de planificar la selectividad. Si ya antes de empezar el curso, a finales de agosto, la CiUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) publicaba modelos de examen de casi todas las materias, ahora ya se conocen los días de la convocatoria ordinaria —del 2 al 4 de junio— y también los de la extraordinaria —del 30 de junio al 2 de julio—. Marcadas ya estas fechas, alumnos y docentes se centran ya en el arreón para preparar las asignaturas de la mejor manera para avanzar en el camino hacia la universidad.

Calendario de exámenes

Las pruebas de la convocatoria ordinaria de la PAU de 2026 en Galicia arrancarán el martes 2 de junio por la mañana con el examen de Lengua Castellana y Literatura, según el horario publicado por la CiUG, que concentra en tres jornadas las pruebas de un total de 39 materias, aunque solo cinco conforman la parte obligatoria. El segundo examen del primer día será el de Historia de la Filosofía y/o Historia de España --los alumnos pueden elegir una de estas dos asignaturas, es decir, que no tienen que presentarse a ambas-- y también ese martes 2 de junio, pero ya por la tarde, será el turno para los exámenes de Xeoloxía, Matemáticas Aplicadas, Técnicas de Expresión y Movementos Culturais; y al final de la jornada se examinarán los alumnos que se presenten a Debuxo Técnico, segundo idioma e Historia de la Música.

En el segundo día de exámenes, que será el miércoles 3 de junio, la jornada comenzará con la prueba de Lingua Extranxeira (inglés, francés, alemán, portugués o italiano según el caso de cada alumno) para continuar, después de un descanso, con las optativas de Bioloxía, Tecnoloxía, Historia da Arte y Debuxo Técnico Aplicado. Ese mismo día pero ya por la tarde se celebrarán los exámenes de Física, Empresa, Griego, Fundamentos Artísticos y Coro, y también los de Química, Xeografía, Deseño y Literatura Dramática.

El tercer y último día de la PAU de 2026 en Galicia será el jueves día 4 de junio. La jornada comenzará con el examen de Lingua Galega e Literatura y a continuación será la prueba de Matemáticas II, Latín, Artes Escénicas, Debuxo Artístico, Análisis Musical y Ciencias Xerais.

La CiUG también ha convocado ya al profesorado que velará y evaluará los exámenes y hay novedades: las retribuciones, congeladas durante varios cursos, suben a 455 euros para los correctores —que evalúan alrededor de 125 exámenes por cabeza— y a 350 para los vigilantes.