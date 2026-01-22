Cultura e identidad, la firme apuesta de la Fundación Ángeles Terrazo
Impulsada por Ángeles Terrazo, la entidad convoca el certamen de novela con mejor dotación económica de Galicia | El premio asciende a 20.000 euros y el plazo finaliza el 30 de julio
C. S.
Cultura, identidad, vocación social y una apuesta por la creación literaria y el fomento de la lectura, así como la apertura de nuevas formas de expresión entre los más jóvenes. Es la filosofía que mueve a la Fundación Ángeles Terrazo y que ayer se dio a conocer públicamente ante la sociedad viguesa en un acto celebrado en el Teatro Afundación con el patio de butacas prácticamente lleno, un evento que ofició el escritor y colaborador de Faro de Vigo, del mismo grupo que LA OPINIÓN, Pedro Feijoo, quien presentó la entidad indicando que nace «coa vontade de promover, preservar e traballar polo desenvolvemento da cultura dende Vigo e cunha ollada especial dende o ámbito da literatura, fomentando a lectura e incentivando a creación literaria para dar voz a novas firmas».
Con las brochas del artista vigués Ramón Trigo resbalando en directo para diseñar una obra de gran formato al fondo del escenario, la poeta viguesa Branca Trigo y la arpista Pilar Yuste ofrecieron un emocionante recital como antesala a la intervención de la impulsora de esta nueva entidad viguesa, María de los Ángeles Terrazo Blanco, arropada desde el público por su marido, Carlos Mouriño, y su hija, Marián Mouriño, actual presidenta del Real Club Celta, así como por los miembros del patronato de la entidad: Luis Quinteiro Fiúza, Juan Carlos Aladro Fernández, Susana García-Baquero Borrell, Alfonso Carlos Penela Fernández, Isidoro Nicieza y José Manuel Amoedo. En su intervención, que inició con un agradecimiento personal al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, y a su mujer, Teresa Cendón, ambos presentes, Ángeles Terrazo explicó al público asistente que «este proyecto es, ante todo, un homenaje a mi padre, que falleció pensando que su apellido desaparecería con él y hoy, a través de esta fundación, su apellido permanece vivo».
Terrazo detalló que, con el nacimiento de la fundación, «sobre todo queremos fomentar la lectura entre los jóvenes. Vivimos en un mundo dominado por la inmediatez y las pantallas, pero un buen libro ofrece algo insustituible, la capacidad de detener el tiempo, de viajar y moverse, de comprender al otro y también de comprenderse a uno mismo. La literatura nos ayuda a entender el pasado, a mirar el presente con espíritu crítico e imaginar futuros posibles. Por eso, creemos firmemente que la lectura sigue siendo una herramienta esencial. Para formar personas más libres, más empáticas y más humanas. Queremos también fomentar la escritura, abrir caminos para que los jóvenes con talento encuentren en la palabra vías de expresión y comunicación».
Impulso al talento narrativo
En su afán por impulsar la creación literaria y contribuir al fortalecimiento del tejido cultural, Ángeles Terrazo anunció también la puesta en marcha del que pasa a convertirse en el galardón literario de mayor dotación económica de Galicia, el Premio Ángeles Terrazo de Novela, cuya cuantía asciende a 20.000 euros y que aspira a convertirse en un referente cultural desde Vigo. La recepción de originales finalizará el 30 de julio de 2026 y la presidenta de la entidad detalló que la obra ganadora será editada en gallego y castellano, con 300 ejemplares en cada idioma.
El jurado de este nuevo certamen estará conformado por Darío Villanueva, José Manuel Otero Lastres, Bieito Rubido, Arantza Portabales y Adolfo Domínguez. Precisamente, estos dos últimos protagonizaron un pequeño coloquio con Pedro Feijoo en el evento, en el que ambos abordaron su papel como miembros del jurado y se comprometieron a valorar las obras presentadas «coa maior das honestidades».
El broche al evento, en el que también estuvieron presentes Carmela Silva, Gorka Gómez, David Regades o Julio García Comesaña, entre otros, lo puso el cantante y bailador Xisco Feijoó, quien interpretó una bonita pieza «recollida» en Moscoso, en Pazos de Borbén, poniendo en valor así a las «cantareiras gallegas».
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños»
- A Maestranza de A Coruña: de suelo público a viviendas de lujo en diez años
- Pandiani regresa a los banquillos del fútbol español
- Liaño: 'Me duele que se escuchen insultos al Deportivo de una parte de la afición del Racing
- La Policía Nacional y la Guardia Civil despliegan un dispositivo antidroga en varios puntos de A Coruña y su comarca
- La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Arteixo cumple 25 años con más de 500 socios: 'La unión hace la fuerza
- A Coruña es la ciudad gallega que mejor superó el bache económico del covid: multiplicó por cinco la distancia con Vigo